"دبي فيوتشر" لجودلفين يطارد لقب "جودوود كب ستيكس"

MENAFN - Al-Bayan) ينطلق، اليوم، مهرجان ((جلوريوس جودوود))، الذي يقام على مضمار ((جودوود)) بالمملكة المتحدة، ويستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية، وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيس ((جودوود كب ستيكس)) لمسافة 3200 متر من ((الفئة الأولى))، بمشاركة ((دبي فيوتشر)) لجودلفين بطل كأس دبي الذهبي في النسخة الأخيرة من أمسية كأس دبي العالمي بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

ويتطلع ((دبي فيوتشر)) لتكرار تألقه في سباقات التحمل وتحقيق أول انتصار له في سباقات الفئة الأولى، آملاً رد اعتباره أمام منافسه ((إلينوي)) الذي تقدم عليه في سباق ((غولد كب)) تحت إشراف المدرب الإيرلندي إيدن أوبراين الذي يدفع في الشوط أيضاً بـ((إسكندنافيا))، كما تضم قائمة أبرز الخيول المشاركة في الشوط ((فرنش ماستر)) بطل كأس ((هوبر هورس ستيكس)) لوذنان ريسنغ بإشراف جون وثادي جوسدن واللذين يدفعان أيضاً بكل من ((ميلتاري أكاديمي)) و((سويت ويليام)) ويشارك في السباق ((تروشان)) بإشراف آلان كينغ و((صنواي)) بإشراف ديفد مينيسر.

عودة

ويعود كل من ((دبي فيوتشر)) و((إلينوي)) للمشاركة على مسافة الميلين، بعد أن حلا في المركزين الثالث والثاني توالياً خلف ((ترولرمان)) بطل سباق غولد كب ضمن مهرجان رويال أسكوت، حيث تفوق ((إلينوي)) بفارق سبعة أطوال على ((دبي فيوتشر)) الذي يشرف على تدريبه سعيد بن سرور.

ويستعد ((دبي فيوتشر)) لخوض مشاركته الأولى في مضمار غودوود بعد أن تألق هذا الموسم كحصان للمسافات الطويلة، محققاً انتصارين بارزين في ميدان عبر ند الشبا تروفي للفئة الثالثة ودبي غولد كب للفئة الثانية.

وأكد المدرب سعيد بن سرور جاهزية دبي فيوتشر، قائلاً: أدى ((دبي فيوتشر)) تمرينه يوم الخميس الماضي بشكل جيد، وهو في حالة ممتازة قبل مشاركته في غودوود بعد أن قدم أداءً قوياً في غولد كب، لكن مسافة الميلين تناسبه بصورة أفضل، كما ظهر في دبي غولد كب، لقد تألق هذا العام، ونتطلع لرؤية ما يقدمه في هذا التحدي.

الشوط الافتتاحي

ويدشن الحفل الشوط الأول تشيستر فيلد كب لمسافة 2000 متر بمشاركة إماراتية أبرزها جولي جاك لجودلفين بإشراف الثنائي جون وثادي جوسدن وبولستر بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بإشراف كيه آر بورك، وسي هيكتور لمليح البسطي بإشراف جيمي اوزبورن.

ويتقدم موريس دانسر لجودلفين خطوة أخرى بالمنافسة في مشاركته بالشوط الثاني ضمن الحفل فينتج ستيكس من الفئة الثانية لمسافة 1400 متر، ونجح المهر المنحدر من نسل ((بالاس بيير)) ويشرف على تدريبه الثنائي جون وثيدي غوسدن، في تحقيق فوزه الأول نهاية مايو الماضي في مضمار هايدوك بارك، ليمنح والده أول فوز في مسيرته كفحل.

ومن أبرز الأسماء المشاركة في الشوط الثالث ((لينوكس ستيكس)) لمسافة 1400 متر من الفئة الثانية، ((الينابي)) بشعار شادويل بإشراف أوين بروز فيما يشارك ((ياشتسمان)) لجودلفين في شوط الخيول بعمر السنتين لمسافة 1200 متر بإشراف جون وثادي جوسدن.

ويسدل الستار على الحفل عبر شوط المهرات لمسافة 1200 متر بمشاركة ((دبي تريجر)) لجودلفين بإشراف المدرب سعيد بن سرور.