راشد بن دلموك: فرسان الإمارات جاهزون لبطولة العالم بفرنسا

MENAFN - Al-Bayan) يشارك فرسان الإمارات للقدرة في بطولة العالم للخيول الصغيرة بعمر 8 سنوات والتي تستضيفها مدينة جوليانج في فرنسا، يوم الثاني من أغسطس المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز الفرسان والخيول في العالم.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، أن الفريق أكمل استعداداته لخوض التحدي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، معرباً عن فخره بما يقدمه الفرسان من التزام وتميّز يعكس مكانة الإمارات في رياضة القدرة.

وأكد أحمد راشد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية بالإنابة، أن فرسان الإمارات في أفضل جاهزية للمنافسة في هذه البطولة العالمية، التي تُعد من أقوى البطولات الدولية للخيول الصغيرة فئة الثماني سنوات.

ويتطلع فريق الإمارات لتحقيق نتائج جديدة تضاف إلى سجل إنجازاته الحافل في الميادين العالمية، وسط مشاركة قوية من نخبة الفرسان والمرابط الدولية.

كما يتطلع فرسان الإمارات إلى المحافظة على اللقب وتحقيق اللقب السادس في تاريخ البطولة بعد تألقهم في النسخة الأخيرة بإحراز ذهبيتي الفرق والفردي في مونديال سردينيا العام الماضي بقيادة الفارس راشد سعيد حمد الكتبي الحائز لقب فئة الفردي على صهوة ((جيميريفا)).