آخر السلالة العظيمة

آخر السلالة العظيمة
أبكاني مشهد المرأة التسعينية المتشحة بالسواد وهي تجلس بشموخها الذي لازمها سبعين عاماً، لم تتخل عنه يوماً، وهي تجري مقابلاتها، وهي تغني على المسرح، وهي تسير وتجلس مع الناس، فيروز، الأم المكلومة، كانت تغالب بكاءها ودمعها بوضوح شديد، كانت تريد أن تكتب السطر الأخير في تاريخ الرحابنة العظيم كمن ينفذ آخر وصايا الأسلاف، فيروز أنت البقية الباقية، كوني كما عهدناك .. وهكذا كانت البارحة، أماً في التسعين تودع ابنها لمثواه الأخير، حبيب عمرها، ورفيقها في الموسيقى واللحن ورحلة المجد التي عاشتها !
أما هذا الحزن العميق فلأنه في غياب الأخوين منصور وعاصي ووفاة زياد آخر السلالة وفيروز في التسعين، فإن صفحة وتاريخاً عظيماً شهدهما لبنان والعالم العربي يُطويان نهائياً مخلفَين إرثاً لن يتكرر أبداً.
مظاهر التشييع بالأمس كانت حزينة كما لم نرها في أي جنازة في لبنان منذ سنوات، رحل زياد رفيق فيروز وابنها الذي كسر غيوم الحزن وسكبها ألحاناً عظيمة غنتها فيروز كأجمل ما يكون الغناء .. فعزاءً عظيماً جليلاً يليق بفيروز!
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