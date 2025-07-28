آخر السلالة العظيمة

MENAFN - Al-Bayan) ذات مرة قال زياد لو أن الأمم المتحدة جاءت إلى لبنان تبحث عن شخصية تمثله فلن تجد سوى فيروز! وحين سئلت فيروز عن زياد قالت بعيداً عني كفيروز الأم التي ترى ولدها أجمل وأفضل ولد، فإنني كفيروز الفنانة مستعدة لأن أغني أي لحن لزياد لأنه فنان عظيم تكونت عبقريته الموسيقية من رؤيته للحياة والسياسة والوطن والشعب! وعندما رحل زياد يوم السبت قالت صديقتي اللبنانية (كل لبنان حزين) وعلى العديد من الصفحات في السوشال ميديا تساءل كثيرون عن حالة الحزن التي سيطرت على الكثير من الناس في كل مكان، وقالت زوجة أخي (أنا لا أعرفه، قرأت نعيه على صفحتك، لكنني حزنت كثيراً لوفاته)، وأردفت (يمكن لأنه ابن فيروز)، وقال أحدهم على الفيسبوك (غريب هذا الإجماع الانساني على زياد، الذي جعله ينال كل هذا التأسي والترحم والحزن الجماعي !)

أبكاني مشهد المرأة التسعينية المتشحة بالسواد وهي تجلس بشموخها الذي لازمها سبعين عاماً، لم تتخل عنه يوماً، وهي تجري مقابلاتها، وهي تغني على المسرح، وهي تسير وتجلس مع الناس، فيروز، الأم المكلومة، كانت تغالب بكاءها ودمعها بوضوح شديد، كانت تريد أن تكتب السطر الأخير في تاريخ الرحابنة العظيم كمن ينفذ آخر وصايا الأسلاف، فيروز أنت البقية الباقية، كوني كما عهدناك .. وهكذا كانت البارحة، أماً في التسعين تودع ابنها لمثواه الأخير، حبيب عمرها، ورفيقها في الموسيقى واللحن ورحلة المجد التي عاشتها !

أما هذا الحزن العميق فلأنه في غياب الأخوين منصور وعاصي ووفاة زياد آخر السلالة وفيروز في التسعين، فإن صفحة وتاريخاً عظيماً شهدهما لبنان والعالم العربي يُطويان نهائياً مخلفَين إرثاً لن يتكرر أبداً.

مظاهر التشييع بالأمس كانت حزينة كما لم نرها في أي جنازة في لبنان منذ سنوات، رحل زياد رفيق فيروز وابنها الذي كسر غيوم الحزن وسكبها ألحاناً عظيمة غنتها فيروز كأجمل ما يكون الغناء .. فعزاءً عظيماً جليلاً يليق بفيروز!