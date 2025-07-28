"آسيان" تحاول تفادي الأسوأ مع واشنطن

MENAFN - Al-Bayan) تنتهي يوم الجمعة المقبل مهلة التسعين يوماً التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشركاء بلاده التجاريين، للوصول مع واشنطن إلى اتفاقات تجارية بشأن الرسوم الجمركية على صادراتهم.

وفي حين توصل عدد من الدول بالفعل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص، كي تتجنب الرسوم الجمركية القصوى على صادراتها، فإن غالبية شركاء واشنطن التجاريين، ما زالت تسعى لإبرام اتفاقات منصفة، لا تهدد صناعتها، وتضمن سلاسة دخول منتجاتها إلى السوق الأمريكية الواسعة.

سنخصص هذه المادة للحديث حصرياً عن مواقف دول منظومة آسيان الجنوب شرق آسيوية، وما ينتظر اقتصادها وصناعتها وتجارتها من آثار سلبية، إنْ لم تنجح في إبرام اتفاقات جيدة.

وقبل الخوض في الموضوع، من الجدير الإشارة إلى أن فيتنام، وهي إحدى الدول العشر الأعضاء في تكتل آسيان، توصلت مؤخراً إلى اتفاقية مع واشنطن، تضمنت فرض رسوم بنسبة 20 % على صادراتها، و40 % على السلع المنقولة عبرها، أي على السلع المنتجة في الصين والمصدرة من الموانئ الفيتنامية، مع سماحها بدخول السلع الأمريكية من دون رسوم.

كما أن دولة أخرى من دول آسيان، هي كمبوديا، قالت إنها أبرمت اتفاقاً مع الأمريكيين، سوف تعلن تفاصيله قريباً، بعد تهديدات أمريكية بفرض رسوم على صادراتها بنسبة 49 %.

والحقيقة أن دول آسيان تخشى من أن يؤدي إبرامها اتفاقات تجارية مع واشنطن، إلى ردود أفعال داخلية عنيفة، وإلى احتكاكات خارجية مع الصين تحديداً، باعتبار أن الأخيرة خصم ومنافس للولايات المتحدة، ناهيك عن أنها أكبر شريك اقتصادي لآسيان.

بعبارة أخرى، هي قلقة من الثمن الذي يجب أن تدفعه لإبرام تلك الاتفاقات داخلياً وخارجياً، وإنْ تباينت الآراء والمواقف بين الأعضاء العشرة لجهة مدى استعدادها لدفع ذلك الثمن.

من المهم هنا الإشارة إلى أن دولاً من التكتل، حاولت جاهدة أن تقايض قيامها بخفض فوائض التجارة مع الولايات المتحدة، بالحصول على رسوم منخفضة على صادراتها، إن لم تنجح المطالبة بإلغائها تماماً.

كما أن دولاً أخرى سوف تحاول أن تتجنب الأسوأ، بتقديم عروض للمفاوض الأمريكي، تشمل معاملات تفضيلية للمستثمرين الأمريكيين، وإزالة جميع العوائق البيروقراطية أمامهم.

وإغراءات بالوصول إلى معادن أساسية ونادرة، وشراء المزيد من المنتجات والسلع والخدمات الأمريكية الزراعية والعسكرية والنفطية (حتى لو كانت تكلفتها أعلى من مثيلها في الأسواق العالمية)، وذلك بهدف خفض فائضها التجاري مع واشنطن.

وهذه الدول تدرك جيداً أنها ضحية التنافس الأمريكي الصيني، الذي لا تملك إزاءه الكثير لتفعله أو تتجنبه، خصوصاً مع تزايد ضبابية الخطوط الفاصلة ما بين التجارة والجغرافيا السياسية. وهي تدرك من جانب آخر، حقيقة أن إدارة ترامب لا تهدف فقط إلى تأمين قطعة أكبر من الكعكة الاقتصادية الآسيوية للولايات المتحدة الأمريكية.

وإنما تهدف في الوقت نفسه إلى تقليص حجم الكعكة التي تتمتع بها الصين، طبقاً لأحد المراقبين. وقد فطن الصينيون إلى هذا، فكانت رسالتهم إلى دول آسيان هي ((ضرورة التفاوض مع الولايات المتحدة على أفضل صفقة تجارية ممكنة، ولكن دون الإضرار بمصالح الصين)).

يقول واقع الحال الراهن، إن الأسواق الأمريكية لا تزال وجهة تصديرية مهمة لدول آسيان، بدرجات متفاوتة بين أعضائها، وبالتالي، فإن فرض رسوم عالية على منتجاتها، سوف يتسبب في معاناة اقتصادية.

وفقدان الوظائف، وإغلاق المصانع، وانخفاض الأرباح بدرجات متفاوتة أيضاً، خصوصاً إذا ما علمنا أن الرسوم الأمريكية على صادرات هذه الدول، هي من أعلى المعدلات في العالم، وتتراوح ما بين 10 % لسنغافورة، و49 % لكمبوديا مثلاً.

وتمثل إندونيسيا حالة منفصلة، كونها لا تصدر إلى الولايات المتحدة سوى 10 % من صادراتها، بسبب سوقها الاستهلاكية المحلية الكبيرة، وهي بذلك ربما تكون الأقل تضرراً من الرسوم الترامبية.

هذا علماً بأن فائضها التجاري مع الولايات المتحدة في عام 2024، بلغ 124 مليار دولار، وعجزها التجاري مع الصين في العام نفسه، وصل إلى 144 مليار دولار.

ويشتكي المفاوضون المبعوثون من دول آسيان إلى واشنطن للتفاوض حول الرسوم الجمركية، من أن عملية التفاوض مربكة، بسبب تعدد الجهات الأمريكية المفاوضة، وهي مكتب الممثل التجاري، ووزارة التجارة، ووزارة الخزانة، وقيام كل جهة بتقديم مطالب مختلفة، ومتضاربة أحياناً.

وبالتالي، صعوبة تحديد الجهة التي تملك قدرة أكبر على إقناع الرئيس ترامب بالموافقة على صفقة ما. كما يخشى بعضهم من عقد صفقات من دون ضمانات كافية بعدم فرض رسوم خاصة على سلع قد تصنفها الولايات المتحدة على أنها تهدد أو تضعف الأمن القومي الأمريكي.