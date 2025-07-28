شجرة النخيل.. ذاكرة حية تنبض بالعطاء

MENAFN - Al-Bayan) تُعدّ شجرة النخيل جزءاً لا يتجزأ من هويتنا الثقافية والاجتماعية، فهي ليست مجرد شجرة مثمرة، وإنما حكاية متجذرة في وجداننا، وذاكرة حية تنبض بعطاء الأجداد، فقد شكّلت مزارع النخيل إرثاً ينتقل من جيل لآخر، حاملاً معه مشاعر الانتماء والمحبة والارتباط بالأرض.

وقد نشأنا جميعاً على حب النخلة وشغف التمر بأنواعه ومذاقاته المتنوعة، ما يعكس ارتباطاً وجدانياً عميقاً بهذه الثمرة المباركة. هذا الحب المتأصل تُجسّده مواسم ومهرجانات سنوية تحتفي بالنخلة ومنتجاتها.

ومن بينها مهرجان دبي للرطب، الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ويشكل منصة ثقافية واقتصادية وتراثية تجمع بين الماضي والحاضر، وتستعرض تعلق أبناء الدولة بالنخلة، رغم تطور أنماط الحياة وتعدد الخيارات الغذائية.

نجح ((دبي للرطب)) وغيره من المهرجانات في استقطاب أصحاب المصانع والشركات والجهات الحكومية والخاصة، لتسهم بدورها في دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال طرح حلول زراعية مبتكرة، ونشر الوعي بثقافة الزراعة المستدامة.

وتسليط الضوء على أهمية النخيل ومنتجاته في حياة الإنسان. كما تبرز هذه الفعاليات البعد التراثي للنخلة، من خلال دعم الصناعات المحلية المرتبطة بها، وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي والاقتصادي المعاصر.

أهمية النخلة في الإمارات لا تقتصر على بعدها الغذائي أو الاقتصادي فحسب، وإنما تنبع أيضاً من رمزية عميقة تتصل بالهوية الوطنية، فقد اعتمدت شعاراً للعديد من الدوائر الرسمية.

كما تنتشر زراعتها في الشوارع والحدائق والمتنزهات العامة، لقدرتها الفريدة على التكيف مع البيئة الصحراوية، وهو ما يجعلها واحدة من أكثر الأشجار التي تحظى باهتمام ورعاية الدولة.

وها هي النخلة اليوم تجسد رمزاً وطنياً نعتز به وتتباهى به الإمارات في المحافل الدولية، لا سيما في مجالات تنمية زراعة النخيل عبر تقنيات زراعة الأنسجة، وإنتاج وتصنيع التمور وفق أعلى المعايير العالمية.

مسار:

شجرة النخيل لا تحمل ثمارها فحسب، بل تنقل رسالة حضارية متأصلة، عنوانها الوفاء للأرض، والارتباط بالتراث.