مستويات قياسية للأسهم الأمريكية في جلسة متقلبة.. وتراجع أوروبي

MENAFN - Al-Bayan) ">صعد المؤشران ستاندرد آند بورز 500، وناسداك الأمريكيان ليلامسا مستويات قياسية مرتفعة، الإثنين ، في تعاملات متقلبة قبل أن يتحول المؤشران إلى التراجع خلال وقت لاحق من التداولات ، وجاء الارتفاع بعدما عززت اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معنويات المستثمرين في مستهل أسبوع حاسم يشهد نتائج شركات ضخمة، واجتماعاً لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وموعداً نهائياً وشيكاً للرسوم الجمركية الأمريكية.

وفي بداية التعاملات صعد مؤشر داو جونز الصناعي 45.1 نقطة أو 0.10 % إلى 44946.98 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.0 نقاط أو 0.14 إلى 6397.69، قبل أن يتحولا إلى انخفاض طفيف أثناء الجلسة، فيما حافظ مؤشر ناسداك المجمع على مكاسبه وصعد 68.1 نقطة أو 0.32 إلى 21176.401.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مجدداً إلى خفض أسعار الفائدة، قائلاً إن ذلك سيساعد على تحفيز الاقتصاد، بينما حلقت الأسهم في بورصة ((وول ستريت)) عند مستويات قياسية وسط تفاؤل إزاء الاتفاق التجاري بين أمريكا وأوروبا.

وقال ترامب متحدثاً إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عقب لقائهما في اسكتلندا عن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول: ((أعتقد أنه يجب عليه ذلك))، في إشارة إلى خفض أسعار الفائدة.

جلسة متقلبة

وتراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها في 4 أشهر خلال جلسة متقلبة لتغلق على انخفاض طفيف، بينما يواصل المستثمرون تقييم تداعيات اتفاق تجاري أُبرم أمس بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى ما يصل إلى 1 % ليلامس أعلى مستوى له في 4 أشهر خلال الجلسة مدفوعاً بارتياح من توصل واشنطن وبروكسل إلى اتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية أمريكية 15 % على معظم السلع الأوروبية، وهو ما يُعد تخفيضاً كبيراً من النسبة البالغة 30 % التي هددت الولايات المتحدة بفرضها.

لكن المؤشر أغلق منخفضاً 0.2 % بعد أن تبخرت آمال التوصل إلى اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية بالكامل.

وقالت لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية لدى إي.تورو ((في حين أن الرسوم الجمركية البالغة 15 % على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي أقل من النسبة البالغة 30 % التي هددت واشنطن بفرضها، فإنها لا تزال تمثل قفزة حادة من مستويات ما قبل عام 2025 عندما خضع عدد كبير من السلع إلى رسوم جمركية أقل من 3 %، ما قد يُضيف ضغوطاً تضخمية في الأشهر المقبلة)).

وتكبدت أسهم شركات السيارات خسائر كبيرة مع تراجعها 1.7 % رغم تخفيض الرسوم المفروضة على هذه الصناعة في الاتفاق من مستويات 27.5 %.

كما نصّ الاتفاق على أن تشتري الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عتاداً عسكرياً أمريكياً دون تحديد قيمة محددة.

وأغلقت أسهم شركات الدفاع في المؤشر على انخفاض 1.3 %.

وحقق المؤشر ستوكس مكاسب بنحو 19 % منذ الصدمة الأولى التي أعقبت تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية في أوائل أبريل. وهو الآن على بُعد 2.5 % من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي حققه في مارس الماضي.