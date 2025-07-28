جرش 39: فعاليات فنية وثقافية على مسارح ارتيمس و المصلبة والساحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت مسارح المدينة الأثرية في جرش "ارتيمس" و "المصلبة" و "الساحة" مساء أمس الأحد، فعاليات فنية وثقافية متنوعة ضمن مهرجان جرش للثقافة والفنون.فعلى مسرح ارتيمس قدمت فرقة "عذوبة" المكونة من 10 من العازفين والكورال بقيادة الفنان الملحن نصر الزعبي، وصاحبهم فنان رقصة التنورة فقرات غنائية مزجت بين الغناء والشعر الملحن عن نص تيسير السبول "احزان صحراوية واحد" و "عرار يا أخت رم" وقصيدة "سعد" للشاعرة المتصوفة عائشة الباعونية، وقصيدة لمين أشكي" للشاعر نمر بن العدوان، و "حادي العيس" للشاعر حبيب الزيودي، ومجموعة من الأغاني التي نهلت من الموروث الشعبي الأردني.



وختمت الفرقة بقيادة الزعبي فقراتها الفنية "الحالة تعبانة يا ليلى" للراحل زياد الرحباني الذي رحل أخيرا.



فيما قدم وبمصاحبة الفرقة الموسيقية لنقابة الفنانين الأردنيين، قدم الفنانون الأردنيون عبد الحافظ الخوالدة ولؤي بدر ونبيل فاخوري وعودة زيادات أغاني تنوعت بين الوطنية والموروث الشعبي والكلاسيكيات العربية، منها "يا بوقضاضة بيضا" و "ديرتنا الأردنية" وغيرهما.



كما شهد مسرح المصلبة فقرات فنية مميزة لفرقة العقبة البحرية للفنون الشعبية حيث اندمجت موسيقى آلات السمسية والبزق والعود والإيقاع لتقدم ألوانا من الإبداعات التي نهلت من الموروث الغنائي في العقبة وجنوب المملكة.



وشارك على مسرح المصلبة مجموعة من الفنانين المحليين هم خالد جمال، وشريف زواتي، وعمر السقار، وإيهاب السقار الذين قدموا وصلات غنائية تنوّعت بين الوطنية والتراثية والطربية التي تغنّت بالوطن والقائد.



وشهد شارع الأعمدة فقرات غنائية من الموروث الأردني حضر فيها الفنان سامح صبحي عبده موسى على آلة الربابة الموسيقية الشعبية كفاعل موسيقي رئيس ليقدم مجموعة من الأغاني التراثية منها "يا عنيدي يا يابا"، و "سافر يا حبيبي وارجع"، بالإضافة إلى الأغاني الوطنية كـ "جيشنا جيش الأبطال"، التي تفاعل معها جمهور المهرجان بحرارة.



فيما شهد مسرح الساحة الرئيسة عروضا فنية من التراث والإبداع العالمي لفرق من دول صديقة شاركت فيها من اسبانيا فرقة "أغان ورقصات من ميخاس"، وفرقة "بودلسيه للرقص الفلكلوي" البولندية وفرقة "ليماسول الفلكلورية" من قبرص، وسط تفاعل واهتمام كبير من الجمهور.

وقدمت الفرقة الإسبانية بأزيائها الشعبية عروضا فنية واستعراضية جمعت بين والغناء والأداء الفني والرقص الشعبي، خصوصا لوحات "الفلامينغو" التي تنوعت بين "مالاغينيا" و"سيغيرياس" و"بوليراس".

وقدمت الفرقة القبرصية بأزيائها التقليدية أداء فلكلوريا وفنيا عكس الموروث الشعبي لقبرص بمختلف تفاصيله وكانت "فرقة فرسان البادية" الأردنية بزيها البدوي الأصيل قدمت عروضا ولوحات فنية متنوعة نهلت من الموروث البدوي وفنه الأصيل، مستوحاة من حياة البادية وعاداتها وتقاليدها مثل "الدحية"، كما قدمت أغاني "هلا وهلا بيك" و "يا شوقي يلا أنا وياك" و "يا سعد".



كما شهد مسرح الساحة حفلين غنائيين للفنانين سليم العياصرة ونايف الزايد اللذين قدما مجموعة من الأغاني التي نهلت من الموروث الشعبي الغنائي الأردني والأغاني الوطنية.



وبدأ الحفل الأول الفنان الزايد الذي قدم أغاني وطنية: "صقر العرب "، و "وقف ادي التحية "، و "أردني فلسطيني"، واتبعها بأغنية "الغربة"، لينتقل بعدها إلى مجموعة من أغانيه الخاصة "قولوا الله"، و"ديري بالك ع جوزك" و"المصاري".



فيما استهل الفنان العياصرة فقراته بأغنية "يا سعد" ليتبعها بعدد من الأغاني التراثية ومنها "مرعية يا البنت مرعية " والشعبية "لوحي بطرف المنديل" للفنان الراحل توفيق النمري و "وين ع رام الله" و "ع العين موليتين"، كما غنى "وساري سرى الليل"، و"زينة لبست خلخالا"، ومن موروث بلاد الشام " شفتك يا جفلة"، ليختتم حفله بأغان وطنية منها "يا بيرقنا العالي".