نقابة الصحفيين تحول 61 مخالفًا إلى القضاء .. وتحذير شديد لمنتحلي المهنة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
نقابة الصحفيين تحول 61 مخالفًا إلى القضاء .. وتحذير شديد لمنتحلي المهنة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت لجنة حماية المهنة في نقابة الصحفيين الأردنيين من قيام أفراد أو صفحات على منصات التواصل بإجراء مقابلات مع طلبة التوجيهي وذويهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل انتحالًا للصفة الإعلامية والصحفية ومخالفة صريحة للتشريعات الإعلامية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، وستتعامل معهم وفقًا لأحكام القانون.
ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع استعداد طلبة الصف الحادي عشر من مواليد عام 2008، لتقديم أولى جلسات امتحانات التوجيهي يوم الخميس المقبل، في أول دورة تعقد وفق النظام الجديد الذي أقرته وزارة التربية والتعليم.
وأكد رئيس اللجنة الزميل ماهر الشريدة أن التشريعات الأردنية لا تجيز لأي فرد أو جهة مزاولة العمل الإعلامي أو الصحفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا كان منتسبًا لمؤسسة إعلامية مرخصة من هيئة الإعلام ويعمل لصالحها، موضحًا أن ممارسة العمل الإعلامي في الفعاليات العامة مثل إعلان نتائج التوجيهي تخضع لأحكام قانون النقابة والمطبوعات والنشر والجرائم الإلكترونية والعقوبات.
وشدد الشريدة على أن النقابة مستمرة في رصد المخالفات وستضاعف جهودها خلال الفترة المقبلة لملاحقة كل من يخرق القانون، بهدف تنظيم المشهد الإعلامي وحماية المهنة من التجاوزات والانتحال.
وأشار الشريدة إلى أن النقابة أنذرت سابقًا العشرات من الحسابات التي ارتكبت تجاوزات مماثلة وأمهلتهم لتصويب أوضاعهم، في حين قررت مؤخرًا تحويل 61 حسابًا مخالفًا إلى القضاء، بينها 29 حسابًا شخصيًا لم تلتزم بالتحذيرات.
وأشادت اللجنة بالحسابات التي تجاوبت مع المهلة واستكملت الإجراءات القانونية، داعية الصحفيين في المؤسسات المعتمدة إلى توضيح صفتهم الصحفية بوضوح على حساباتهم الشخصية، والالتزام بميثاق الشرف الصحفي وحقوق النشر والملكية الفكرية عند قيامهم بمهام إعلامية.
ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع استعداد طلبة الصف الحادي عشر من مواليد عام 2008، لتقديم أولى جلسات امتحانات التوجيهي يوم الخميس المقبل، في أول دورة تعقد وفق النظام الجديد الذي أقرته وزارة التربية والتعليم.
وأكد رئيس اللجنة الزميل ماهر الشريدة أن التشريعات الأردنية لا تجيز لأي فرد أو جهة مزاولة العمل الإعلامي أو الصحفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا كان منتسبًا لمؤسسة إعلامية مرخصة من هيئة الإعلام ويعمل لصالحها، موضحًا أن ممارسة العمل الإعلامي في الفعاليات العامة مثل إعلان نتائج التوجيهي تخضع لأحكام قانون النقابة والمطبوعات والنشر والجرائم الإلكترونية والعقوبات.
وشدد الشريدة على أن النقابة مستمرة في رصد المخالفات وستضاعف جهودها خلال الفترة المقبلة لملاحقة كل من يخرق القانون، بهدف تنظيم المشهد الإعلامي وحماية المهنة من التجاوزات والانتحال.
وأشار الشريدة إلى أن النقابة أنذرت سابقًا العشرات من الحسابات التي ارتكبت تجاوزات مماثلة وأمهلتهم لتصويب أوضاعهم، في حين قررت مؤخرًا تحويل 61 حسابًا مخالفًا إلى القضاء، بينها 29 حسابًا شخصيًا لم تلتزم بالتحذيرات.
وأشادت اللجنة بالحسابات التي تجاوبت مع المهلة واستكملت الإجراءات القانونية، داعية الصحفيين في المؤسسات المعتمدة إلى توضيح صفتهم الصحفية بوضوح على حساباتهم الشخصية، والالتزام بميثاق الشرف الصحفي وحقوق النشر والملكية الفكرية عند قيامهم بمهام إعلامية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
7 أسباب تجعل فندق الحبتور بالاس بودابست وجهتك القادمة
الكويت تستضيف المنتدى الخليجي لترشيد الكهرباء والماء 2025
انطلاق جائزة كفاءة الطاقة في دورتها الأولى لعام 2025
ميادة ونور في ليلة جرشية طربية حلبية
إسبانيا وجهة الأهلي الثالثة
تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق المنتدى السعودي للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام فبراير المقبل