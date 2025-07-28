المومني: الإنزالات الجوية ليست بديل القوافل البرية والأردن مستمر بجهود الإغاثة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن جهود الأردن تتركز على إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأهل في غزة بعيدا عن التداخلات والنقاشات السياسية والأصوات المشككة.



وقال المومني في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن الجهد السياسي والدبلوماسي والإنساني للمملكة الذي يقوده جلالة الملك دائم ومستمر لضرورة وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية.



ورفض المومني تعامل البعض مع موضوع المساعدات للأهل في غزة خارج إطار بعدها الإنساني والإغاثي، مشيرا إلى أن هناك حاجة لمزيد من الدعم والمساعدات لأن ما يتم إرساله ليس كافيًا.



وأضاف، إن الأردن نفذ أمس الأحد 3 إنزالات جوية إلى قطاع غزة في إطار استمرار جهود المملكة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الإنزالات الجوية ليست بديلا عن القوافل البرية لأن البرية تحمل الكم الأكبر من المساعدات.



وأشار إلى أن الأردن أرسل خلال الأيام الماضية 6 قوافل إغاثية، آخرها كانت 60 شاحنة مساعدات، وسنستمر في إرسال المساعدات رغم المعيقات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كما ستستمر الإنزالات الجوية وسنواصل العمل بكل السبل المتاحة للتغلب على أي معيقات إسرائيلية قد تعترض سبيل المساعدات.



وقال المومني، إن الموقف الأردني هو الأقرب للشعب الفلسطيني في غزة، مشيرا إلى أن الدعم السياسي والدبلوماسي مستمر للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي.



وشدد على رفض الأردن أي محاولات لتغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، ومقترحات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، التي تعتبر أراضي محتلة بموجب القانون الدولي.



وجدد التأكيد على أن موقف الأردن ثابت في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني بكل ما يستطيع، وسيواصل دعم القضية الفلسطينية ووقف الحرب ورفع أشكال المعاناة كافة عن الشعب الفلسطيني.