MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بأن دبلوماسيته ساعدت في منع عدد من الصراعات المسلحة الكبرى حول العالم.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في اسكتلندا عقب لقائه برئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر: "لولا جهودي، لكان هناك ست حروب كبرى تدور الآن في العالم". مشيرا بشكل خاص إلى أن المواجهة العسكرية بين الهند وباكستان، وكذلك بين كمبوديا وتايلاند، تم تجنبها بفضل تدخله.



وفي سياق متصل، كان رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم قد أعلن الاثنين عن توصل تايلاند وكمبوديا لاتفاق لوقف إطلاق النار خلال محادثات في كوالالمبور.

كما ناقش الجانبان خطوات أخرى لخفض التصعيد، بما في ذلك عقد اجتماع بين قادة المناطق العسكرية في البلدين صباح 29 يوليو، وانعقاد اجتماع للجنة المشتركة لشؤون الحدود في 4 أغسطس.



وأشار ترامب في المؤتمر الصحفي إلى أنه لم يعد مهتما بشكل كبير بعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث تسوية الأزمة الأوكرانية. وأوضح أنه لم يتوقع تطور الأحداث في أوكرانيا بهذا الشكل، وكان يأمل في التوصل إلى اتفاق. مع ذلك، لم يستبعد رئيس البيت الأبيض إمكانية عقد مثل هذا اللقاء.



من جانبه، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الرئيس الأمريكي يتلقى معلومات غير كاملة عن تطورات الصراع الأوكراني، حيث يتم تصفية البيانات المقدمة له "بغربال". كما أكد أن أوروبا تفضل تجاهل الضربات التي تنفذها القوات المسلحة الأوكرانية ضد البنية التحتية المدنية.

RT