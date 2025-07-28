السعودية تكشف عن شرط وحيد للتطبيع مع إسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنه لا مصداقية ولا مبرر لأي حديث عن التطبيع مع إسرائيل في ظل الحرب والقتل في قطاع غزة.وقال بن فرحان في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي على هامش أعمال مؤتمر نيويورك حول القضية الفلسطينية: "السبيل الوحيد لإنهاء دوامة العنف والمعاناة هو تطبيق حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية سيحقق السلام وإقامة علاقات مع "إسرائيل" لن يحدث بلا إقامة دولة فلسطينية".وأشار إلى أنه لا مصداقية ولا مبرر لأي حديث عن التطبيع مع إسرائيل في ظل الحرب والقتل في قطاع غزة.



وشدد على أنه بلاده ملتزمة بدعم جهود السلطة الفلسطينية والعمل مع المجتمع الدولي في إعادة إعمار غزة، مضيفا أنه "يمكن التحدث عن التطبيع بعد قيام دولة فلسطين ونريد أن يكون هناك ممثل واحد للشعب الفلسطيني وهو السلطة".



وانطلقت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعمال ((المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة سعودية - فرنسية مشتركة.



ويهدف المؤتمر إلى طرح مسار زمني يؤسس لدولة فلسطينية ذات سيادة ينهي الاحتلال على أرضها على أساس حل عادل ودائم وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة.

RT