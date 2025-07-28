ثقافة المفرق تنظم مسارا سياحيا في جنوب المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفذت مديرية ثقافة المفرق ضمن برامجها الصيفية مسارا ثقافياً سياحياً إلى محافظتي الكرك والطفيلة بمشاركة مجموعة من المهتمين بالشأن الثقافي والتراث.



وأكد مدير ثقافة المفرق سامر خزاعلة خلال الجولة أن المسار الثقافي السياحي يهدف إلى تسليط الضوء على الإرث التاريخي والمعماري في جنوب الأردن، لافتا إلى أن هذا النشاط يأتي في إطار الجهود المستمرة لربط الأجيال الجديدة بموروثهم الوطني وتعزيز ثقافة السياحة الداخلية، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في تنشيط الحركة الثقافية والسياحية وتعزز من الانتماء و الهوية الوطنية.



وتضمن المسار زيارة إلى قلعة الكرك التاريخية التي تعد واحدة من أبرز القلاع الصليبية في المنطقة، حيث استمع المشاركون إلى شرح موسع حول تاريخ القلعة و أهميتها الاستراتيجية كما تم تنظيم جولة تعريفية في أروقة القلعة وساحاتها للتعريف بعناصرها المعمارية وملامحها.



واشتمل المسار أيضا على زيارة قلعة الطفيلة التي تحتل موقعاً جغرافيا مميزا وتشكل شاهداً على فصول من النضال الوطني والتاريخي ودورها في الحقب المختلفة التي مرت بها المنطقة.