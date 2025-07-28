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انتهاء المرحلة الثانية من مشروع تشجير وتزيين طريق حدود جابر

انتهاء المرحلة الثانية من مشروع تشجير وتزيين طريق حدود جابر

2025-07-28 03:13:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أنهى مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة المفرق، وبالتعاون مع مديرية زراعة المفرق، المرحلة الثانية من مشروع زراعة وتزيين الطريق الدولي المؤدي إلى حدود جابر.
وقال المجلس في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تجميل وتحسين المشهد البصري للطريق، وبما يعكس صورة حضارية للمداخل الحدودية، ويسهم في تعزيز الجانب البيئي.
وأشار إلى أنه تم خلال هذه المرحلة زراعة نحو 300 شجرة على امتداد 3 كيلومترات، تضمنت أنواعًا متعددة من الأشجار مثل الفيكس، والأكاسيا، والزنزلخت (المعروفة محليًا بـ"الشماسي").

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