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“ريولينك ألتاس PT ألترا” تضع معيارًا جديدًا لأمن المنازل الذكية مع كاميرا بعمر بطارية يصل إلى 500 يوم
(MENAFN- Coral Coast PR)
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ريولينك، الرائدة عالميًا في حلول الأمن الذكية، عن فوز أحدث ابتكاراتها “ريولينك ألتاس PT ألترا” بجائزة برلين للتصميم لعام 2025، ما يعكس التزامها المتواصل بتقديم مزيج فريد من الهندسة المتقدمة والتصميم الجذاب لإعادة تعريف مفاهيم الأمن المنزلي الحديث.
وتُعد “ألتاس PT ألترا” جزءًا من سلسلة “ألتاس” الشهيرة، حيث تجمع بين الأداء العملي والجماليات الراقية. وتتميز الكاميرا بدقة عرض 4K ColorX Ultra HD لتقديم تفاصيل مذهلة خلال النهار والليل، إلى جانب خاصية التتبع التلقائي بزاوية 360 درجة التي تضمن عدم تفويت أي حركة.
كما توفر الكاميرا عمر بطارية رائد في الصناعة يصل إلى 500 يوم، مع إمكانية التوصيل بالطاقة الشمسية، مما يضمن كفاءة تشغيلية عالية واستدامة طويلة الأمد.
ومن أبرز خصائص “ألتاس PT ألترا” الذكية: التنبيهات عبر مستشعر PIR، سعة تخزين محلية تصل إلى 512 جيجابايت، وتقنية اكتشاف الحركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. إنها ليست مجرد كاميرا، بل حارس ذكي حائز على جوائز عالمية، يوفر راحة بال كاملة للمستخدمين، مع تصميم يضفي لمسة فنية على أي مكان تُركب فيه.
وقال سمير علي سيد، المدير الإقليمي للمبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في شركة ريولينك: “مع 18 جائزة دولية، تُعد كاميرا ألتاس PT ألترا واحدة من أكثر الكاميرات الأمنية تكريمًا في جيلها، حيث تجمع بين الأداء المتفوق والتصميم المعترف به عالميًا. لقد نجحنا في دمج تقنيات التصوير المتقدمة بدقة 4K، والأتمتة الذكية، والتصميم الأنيق لتقديم منتج لا يوفر الأمان فقط، بل يعزز الثقة ويضفي لمسة من الرقي للمساحات.”
ومن المزايا البارزة لمستخدمي الشرق الأوسط، قدرة الكاميرا على التسجيل المتواصل حتى 96 ساعة عند توصيلها بلوح شمسي، ما يجعلها مثالية للمراقبة في المناطق النائية أو البيئات ذات الحرارة العالية. وتوفر الكاميرا أيضًا اتصالًا لاسلكيًا مزدوج النطاق (Wi-Fi 6) لبث مستقر، مع إمكانية التسجيل المسبق لمدة تصل إلى 10 ثوانٍ قبل حدوث أي حدث مهم.
تتوفر منتجات ريولينك عبر أمازون، نون (في السعودية والإمارات)، شرف دي جي، شوكي إلكترونيكس، المارية كمبيوترز، الإرشاد كمبيوترز (الإمارات)، AYB للأمن، النواة الأولى للتجارة، وآفاق وحلول للتجارة (السعودية).
البيان الصحفي صادر عن ريولينك بالتعاون مع وكالة كورال كوست للعلاقات العامة. للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع في. سوكيلا عبر البريد الإلكتروني: ... أو الاتصال بـ تاش على الرقم: +971502377987.
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ريولينك، الرائدة عالميًا في حلول الأمن الذكية، عن فوز أحدث ابتكاراتها “ريولينك ألتاس PT ألترا” بجائزة برلين للتصميم لعام 2025، ما يعكس التزامها المتواصل بتقديم مزيج فريد من الهندسة المتقدمة والتصميم الجذاب لإعادة تعريف مفاهيم الأمن المنزلي الحديث.
وتُعد “ألتاس PT ألترا” جزءًا من سلسلة “ألتاس” الشهيرة، حيث تجمع بين الأداء العملي والجماليات الراقية. وتتميز الكاميرا بدقة عرض 4K ColorX Ultra HD لتقديم تفاصيل مذهلة خلال النهار والليل، إلى جانب خاصية التتبع التلقائي بزاوية 360 درجة التي تضمن عدم تفويت أي حركة.
كما توفر الكاميرا عمر بطارية رائد في الصناعة يصل إلى 500 يوم، مع إمكانية التوصيل بالطاقة الشمسية، مما يضمن كفاءة تشغيلية عالية واستدامة طويلة الأمد.
ومن أبرز خصائص “ألتاس PT ألترا” الذكية: التنبيهات عبر مستشعر PIR، سعة تخزين محلية تصل إلى 512 جيجابايت، وتقنية اكتشاف الحركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. إنها ليست مجرد كاميرا، بل حارس ذكي حائز على جوائز عالمية، يوفر راحة بال كاملة للمستخدمين، مع تصميم يضفي لمسة فنية على أي مكان تُركب فيه.
وقال سمير علي سيد، المدير الإقليمي للمبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في شركة ريولينك: “مع 18 جائزة دولية، تُعد كاميرا ألتاس PT ألترا واحدة من أكثر الكاميرات الأمنية تكريمًا في جيلها، حيث تجمع بين الأداء المتفوق والتصميم المعترف به عالميًا. لقد نجحنا في دمج تقنيات التصوير المتقدمة بدقة 4K، والأتمتة الذكية، والتصميم الأنيق لتقديم منتج لا يوفر الأمان فقط، بل يعزز الثقة ويضفي لمسة من الرقي للمساحات.”
ومن المزايا البارزة لمستخدمي الشرق الأوسط، قدرة الكاميرا على التسجيل المتواصل حتى 96 ساعة عند توصيلها بلوح شمسي، ما يجعلها مثالية للمراقبة في المناطق النائية أو البيئات ذات الحرارة العالية. وتوفر الكاميرا أيضًا اتصالًا لاسلكيًا مزدوج النطاق (Wi-Fi 6) لبث مستقر، مع إمكانية التسجيل المسبق لمدة تصل إلى 10 ثوانٍ قبل حدوث أي حدث مهم.
تتوفر منتجات ريولينك عبر أمازون، نون (في السعودية والإمارات)، شرف دي جي، شوكي إلكترونيكس، المارية كمبيوترز، الإرشاد كمبيوترز (الإمارات)، AYB للأمن، النواة الأولى للتجارة، وآفاق وحلول للتجارة (السعودية).
البيان الصحفي صادر عن ريولينك بالتعاون مع وكالة كورال كوست للعلاقات العامة. للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع في. سوكيلا عبر البريد الإلكتروني: ... أو الاتصال بـ تاش على الرقم: +971502377987.
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