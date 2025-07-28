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بنك التنمية الاجتماعية يُطلق المرحلة الثانية من مبادرة "بنك الفن"
(MENAFN- Weber Shandwick) الرياض - 28 يوليو 2025
أطلق بنك التنمية الاجتماعية اليوم فعالية "بنك الفن 7" ضمن المرحلة الثانية من مبادرة بنك الفن، وتهدف الفعالية إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الفنانين التشكيليين السعوديين وممارسي العمل الحُر، لتمكينهم من عرض أعمالهم والتنافس على فرص اقتنائها من قِبل البنك، في إطار دعم المنظومة الثقافية الوطنية وتعزيز الاقتصاد الإبداعي.
وتُنفَّذ مبادرة "بنك الفن" بالشراكة بين بنك التنمية الاجتماعية والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، في إطار دعم المنظومة الإبداعية الوطنية وتمكين الفنانين وممارسي العمل الحُر. حيث انطلقت المرحلة الأولى من المبادرة عام 2024، واستهدفت تزيين المبنى الرئيسي للبنك في مدينة الرياض بأعمال فنية تعكس الهوية الثقافية للمملكة. فيما تشهد المرحلة الثانية توسع نطاق المبادرة ليشمل اقتناء أعمال فنية لتزيين فروع البنك في سبع مدن رئيسية، بما يعزز حضور الفنون والحرف اليدوية في الفضاء العام ويُرسّخ الهوية البصرية للمؤسسات بأسلوب معاصر.
وتُجسّد مبادرة "بنك الفن" توجهًا وطنيًا لترسيخ الهوية الثقافية وتعزيز مكانة الفنانين السعوديين، من خلال تمكينهم من تسويق أعمالهم باحترافية، عبر منصة رقمية متخصصة تتيح لهم المشاركة ضمن ثلاث مسارات إبداعية رئيسية: اللوحات الفنية، الحِرفيات، المنسوجات.
وتأتي هذه المبادرة انسجامًا مع توجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - الداعية إلى دعم الصناعات الإبداعية، وامتدادًا لمستهدفات "عام الحرف اليدوية 2025" الذي أطلقته وزارة الثقافة لتسليط الضوء على التراث الحِرفي الوطني وتمكين ممارسيه.
وفي هذا السياق، أكد المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، التزام البنك بدعم القطاع الثقافي والإبداعي، مشيرًا إلى أهمية الشراكات المؤسسية في تحقيق الأثر المستدام، وقال: "نعتز بشراكتنا مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، ونؤمن بأن الإبداع الفني يمثل قوة ناعمة تعبّر عن هوية المملكة وتسهم في دفع عجلة التنمية. ومن خلال مبادرة "بنك الفن"، نحرص على احتضان الطاقات الوطنية، وتوفير منصات مهنية للعرض والاقتناء، بما يدعم الاستدامة الاقتصادية للفنانين والحرفيين، ويعزز حضورهم في المشهد الثقافي محليًا ودوليًا."
من جانبه، أكد الأستاذ خالد الباز الرئيس التنفيذي للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون أن المبادرة تُعد امتدادًا لرؤية الجمعية في تمكين القطاع الإبداعي الوطني، قائلًا": تأتي هذه المبادرة امتدادًا لرؤية الجمعية في إبراز الفنانين والفنون السعودية بوصفهم مكونًا أساسيًا من الهوية الوطنية. ونؤمن بأن تمكين الفنانين والحرفيين من تسويق أعمالهم يسهم في تعزيز الاقتصاد الإبداعي وتحقيق التنمية المستدامة. ونثمّن لبنك التنمية الاجتماعية هذا الدور الرائد في دعم المبدعين من خلال مبادرة "بنك الفن"، التي باتت رافدًا محوريًا في تمكين المواهب الوطنية."
ويُذكر أن منصة "بنك الفن" أُطلقت عام 2022 كمبادرة نوعية من بنك التنمية الاجتماعية بالشراكة مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، لتكون حاضنة رقمية للفنانين السعوديين وممارسي العمل الحُر، ومنصة احترافية لتسويق أعمالهم بما يواكب احتياجات الجهات الحكومية والخاصة. وقد نجحت المبادرة منذ انطلاقها في دعم أكثر من 700 فنان وحرفي سعودي خلال عام 2024، إلى جانب اقتناء مئات الأعمال التي زُيّنت بها مرافق البنك، ما يعكس التزامه بربط الإبداع الفني بسوق العمل وتعزيز الحراك الثقافي في المجتمع.
أطلق بنك التنمية الاجتماعية اليوم فعالية "بنك الفن 7" ضمن المرحلة الثانية من مبادرة بنك الفن، وتهدف الفعالية إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الفنانين التشكيليين السعوديين وممارسي العمل الحُر، لتمكينهم من عرض أعمالهم والتنافس على فرص اقتنائها من قِبل البنك، في إطار دعم المنظومة الثقافية الوطنية وتعزيز الاقتصاد الإبداعي.
وتُنفَّذ مبادرة "بنك الفن" بالشراكة بين بنك التنمية الاجتماعية والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، في إطار دعم المنظومة الإبداعية الوطنية وتمكين الفنانين وممارسي العمل الحُر. حيث انطلقت المرحلة الأولى من المبادرة عام 2024، واستهدفت تزيين المبنى الرئيسي للبنك في مدينة الرياض بأعمال فنية تعكس الهوية الثقافية للمملكة. فيما تشهد المرحلة الثانية توسع نطاق المبادرة ليشمل اقتناء أعمال فنية لتزيين فروع البنك في سبع مدن رئيسية، بما يعزز حضور الفنون والحرف اليدوية في الفضاء العام ويُرسّخ الهوية البصرية للمؤسسات بأسلوب معاصر.
وتُجسّد مبادرة "بنك الفن" توجهًا وطنيًا لترسيخ الهوية الثقافية وتعزيز مكانة الفنانين السعوديين، من خلال تمكينهم من تسويق أعمالهم باحترافية، عبر منصة رقمية متخصصة تتيح لهم المشاركة ضمن ثلاث مسارات إبداعية رئيسية: اللوحات الفنية، الحِرفيات، المنسوجات.
وتأتي هذه المبادرة انسجامًا مع توجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - الداعية إلى دعم الصناعات الإبداعية، وامتدادًا لمستهدفات "عام الحرف اليدوية 2025" الذي أطلقته وزارة الثقافة لتسليط الضوء على التراث الحِرفي الوطني وتمكين ممارسيه.
وفي هذا السياق، أكد المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، التزام البنك بدعم القطاع الثقافي والإبداعي، مشيرًا إلى أهمية الشراكات المؤسسية في تحقيق الأثر المستدام، وقال: "نعتز بشراكتنا مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، ونؤمن بأن الإبداع الفني يمثل قوة ناعمة تعبّر عن هوية المملكة وتسهم في دفع عجلة التنمية. ومن خلال مبادرة "بنك الفن"، نحرص على احتضان الطاقات الوطنية، وتوفير منصات مهنية للعرض والاقتناء، بما يدعم الاستدامة الاقتصادية للفنانين والحرفيين، ويعزز حضورهم في المشهد الثقافي محليًا ودوليًا."
من جانبه، أكد الأستاذ خالد الباز الرئيس التنفيذي للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون أن المبادرة تُعد امتدادًا لرؤية الجمعية في تمكين القطاع الإبداعي الوطني، قائلًا": تأتي هذه المبادرة امتدادًا لرؤية الجمعية في إبراز الفنانين والفنون السعودية بوصفهم مكونًا أساسيًا من الهوية الوطنية. ونؤمن بأن تمكين الفنانين والحرفيين من تسويق أعمالهم يسهم في تعزيز الاقتصاد الإبداعي وتحقيق التنمية المستدامة. ونثمّن لبنك التنمية الاجتماعية هذا الدور الرائد في دعم المبدعين من خلال مبادرة "بنك الفن"، التي باتت رافدًا محوريًا في تمكين المواهب الوطنية."
ويُذكر أن منصة "بنك الفن" أُطلقت عام 2022 كمبادرة نوعية من بنك التنمية الاجتماعية بالشراكة مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، لتكون حاضنة رقمية للفنانين السعوديين وممارسي العمل الحُر، ومنصة احترافية لتسويق أعمالهم بما يواكب احتياجات الجهات الحكومية والخاصة. وقد نجحت المبادرة منذ انطلاقها في دعم أكثر من 700 فنان وحرفي سعودي خلال عام 2024، إلى جانب اقتناء مئات الأعمال التي زُيّنت بها مرافق البنك، ما يعكس التزامه بربط الإبداع الفني بسوق العمل وتعزيز الحراك الثقافي في المجتمع.
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