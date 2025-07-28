اجتماع تشاوري لتعزيز جهود مكافحة الدرن
عقدت إدارة مكافحة الدرن والجذام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض اجتماعًا تشاوريًا ضم مدير عام المركز، الدكتور حيدر السائح، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات، الدكتور سعد الدين المسماري، إلى جانب مديري المستشفيات والمراكز الصحية المختصة بمكافحة مرض الدرن من مختلف أنحاء البلاد.
هدف الاجتماع إلى متابعة مستجدات مرض الدرن، وتنسيق الجهود المشتركة بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمرافق الصحية، وذلك لضمان تكامل العمل وتحسين نتائج المكافحة والعلاج.
وشهد الاجتماع مراجعة جاهزية المرافق الصحية، وبحث التحديات التي تواجهها، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالخطة الوطنية المعتمدة لمواجهة المرض.
ويمثل هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير رعاية فعالة للمصابين بمرض الدرن.
كما يجسد الاجتماع حرص المركز الوطني لمكافحة الأمراض على دعم التنسيق وتوحيد الجهود لمواجهة هذا المرض بشكل علمي ومنظم.توزيع APO Group بالنيابة عن National Center for Disease Control, Libya.
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