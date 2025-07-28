اجتماع تشاوري لتعزيز جهود مكافحة الدرن

عقدت إدارة مكافحة الدرن والجذام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض اجتماعًا تشاوريًا ضم مدير عام المركز، الدكتور حيدر السائح، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات، الدكتور سعد الدين المسماري، إلى جانب مديري المستشفيات والمراكز الصحية المختصة بمكافحة مرض الدرن من مختلف أنحاء البلاد.

هدف الاجتماع إلى متابعة مستجدات مرض الدرن، وتنسيق الجهود المشتركة بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمرافق الصحية، وذلك لضمان تكامل العمل وتحسين نتائج المكافحة والعلاج.

وشهد الاجتماع مراجعة جاهزية المرافق الصحية، وبحث التحديات التي تواجهها، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالخطة الوطنية المعتمدة لمواجهة المرض.

ويمثل هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير رعاية فعالة للمصابين بمرض الدرن.

كما يجسد الاجتماع حرص المركز الوطني لمكافحة الأمراض على دعم التنسيق وتوحيد الجهود لمواجهة هذا المرض بشكل علمي ومنظم.

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