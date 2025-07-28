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شركة المدينة تكافل تتوّج بلقب "شركة التأمين للعام." في جوائز القيادة العُمانية 2025
(MENAFN- Prime Advertising LLC) فازت شركة المدينة تكافل بجائزة "شركة التأمين للعام" ضمن جوائز القيادة العُمانية 2025 التي تنظمها مؤسسة CMO Asia وقد أقيم الحفل مساء يوم 23 يوليو في فندق كراون بلازا مسقط، بحضور نخبة من القيادات في مختلف القطاعات.
تعكس هذه الجائزة التقديرية التزام شركة المدينة تكافل بتقديم حلول تأمين متوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب تميزها في الأداء التشغيلي، والابتكار، وخدمة العملاء.
أسامة البرواني، الرئيس التنفيذي لشركة المدينة تكافل، صرّح قائلاً:
"يشرفنا هذا التكريم الذي يعكس الثقة التي نلقاها من عملائنا وشركائنا. نحن ملتزمون في المدينة تكافل بتقديم حلول تأمينية قائمة على مبادئ التكافل، تسهم في رفع معايير القطاع وتحقيق قيمة مستدامة. هذا الفوز يمنحنا دافعاً إضافياً لمواصلة الابتكار والنمو."
شكيب محمود، نائب الرئيس التنفيذي، قال:
"هذه الجائزة هي نتيجة لجهود فريق العمل واستراتيجيتنا التي تركز على التحول الرقمي وتجربة العميل. نشكر CMO Asia على هذا التقدير، ونعاهد عملاءنا على مواصلة تقديم خدمات مبتكرة وموثوقة."
أنيش فرغيز، رئيس العمليات، علّق قائلاً:
"الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة هما أساس نجاحنا. هذه الجائزة تسلط الضوء على جهودنا المستمرة لبناء أنظمة فعالة وتقديم تجربة سلسة ومتميزة للعملاء عبر كافة قنواتنا."
تعد جوائز القيادة العُمانية من أبرز الجوائز المؤسسية في السلطنة، وتكرّم الشركات والأفراد الذين يظهرون تميزاً في القيادة والابتكار والتأثير المجتمعي.
ويُعد هذا الإنجاز إضافة مهمة إلى سجل الجوائز التي حصلت عليها شركة المدينة تكافل، ما يعزز مكانتها كمزود رائد لحلول التكافل في السلطنة.
تعكس هذه الجائزة التقديرية التزام شركة المدينة تكافل بتقديم حلول تأمين متوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب تميزها في الأداء التشغيلي، والابتكار، وخدمة العملاء.
أسامة البرواني، الرئيس التنفيذي لشركة المدينة تكافل، صرّح قائلاً:
"يشرفنا هذا التكريم الذي يعكس الثقة التي نلقاها من عملائنا وشركائنا. نحن ملتزمون في المدينة تكافل بتقديم حلول تأمينية قائمة على مبادئ التكافل، تسهم في رفع معايير القطاع وتحقيق قيمة مستدامة. هذا الفوز يمنحنا دافعاً إضافياً لمواصلة الابتكار والنمو."
شكيب محمود، نائب الرئيس التنفيذي، قال:
"هذه الجائزة هي نتيجة لجهود فريق العمل واستراتيجيتنا التي تركز على التحول الرقمي وتجربة العميل. نشكر CMO Asia على هذا التقدير، ونعاهد عملاءنا على مواصلة تقديم خدمات مبتكرة وموثوقة."
أنيش فرغيز، رئيس العمليات، علّق قائلاً:
"الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة هما أساس نجاحنا. هذه الجائزة تسلط الضوء على جهودنا المستمرة لبناء أنظمة فعالة وتقديم تجربة سلسة ومتميزة للعملاء عبر كافة قنواتنا."
تعد جوائز القيادة العُمانية من أبرز الجوائز المؤسسية في السلطنة، وتكرّم الشركات والأفراد الذين يظهرون تميزاً في القيادة والابتكار والتأثير المجتمعي.
ويُعد هذا الإنجاز إضافة مهمة إلى سجل الجوائز التي حصلت عليها شركة المدينة تكافل، ما يعزز مكانتها كمزود رائد لحلول التكافل في السلطنة.
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