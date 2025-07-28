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فنادق شذا ترتقي بفن الضيافة
(MENAFN- Evops-PR) دبي، الإمارات العربية المتحدة (28 يوليو 2025) – في عصر أصبح فيه مفهوم الرفاهية مرتبطًا بشكل متزايد بالعمق والانتماء، تبرز فنادق شذا كعلامة تجارية استمدت جوهرها من القصص والتقاليد والثراء الثقافي العريق، حيث تقدم العلامة المستوحاة من طريق الحرير الأسطوري وسحر التقاليد العريقة الممتدة عبر القرون تجربة تتجاوز حدود الضيافة، داعيةً ضيوفها لخوض رحلة في عالم تلتقي فيه الروح الثقافية بالأناقة العصرية.
صرّح شاجي أبو صالح، نائب الرئيس، تطوير الأعمال والنمو في فنادق شذا ومسك من شذا، قائلًا: "نحترم الطقوس ونحتضن العادات المحلية ونقدمها بطريقة عصرية وأنيقة وغامرة جدًا. تحوّل شذا اللحظات اليومية إلى تجارب ثقافية رائعة وغير متكلفة سواء كان ذلك من خلال المأكولات المستوحاة من نُزل طريق الحرير أو طقوس التعافي المتجذرة في العلاجات التقليدية أو التفاصيل الداخلية التي تعكس التناغم الهندسي للتصاميم الشرقية. لا ندعو ضيوفنا ليشهدوا على جمال فنادقنا فحسب، بل ليعيشوه ويتأملوه ويعيدوا اكتشاف المعنى الحقيقي للسكينة والتجارب القيمة."
لا تقدم علامة شذا إقامة اعتيادية، فهي تتألق بطابعها الكلاسيكي الذي يثريه الرقي المعماري والخدمة المخصصة وسردها الهادئ للقصص الساحرة والملهمة. بدءًا بالعبير الذي يستقبلكم لحظة وصولكم وحتى التصميم المكاني الذي يعكس جمال الزخارف العريقة بأسلوب عصري، صُممت كل تفاصيل فنادق شذا بعناية فائقة لتجسد إرثها الغني وتحتفي بنظرتها التقدمية الراقية.
يكمن جوهر شذا المميز في قدرتها على توطين تجاربها من دون المساومة على هويتها، حيث يحتفظ نهج الضيافة خاصتها بسماتها التصميمية وأصالتها، ويتكيف مع محيطها بسلاسة سواء كان ذلك من خلال المواد أو الفروقات الدقيقة في الخدمة أو التجارب المنسقة بعناية. تضمن مقاربة العلامة المرنة للرفاهية وانتشارها المتخصص استمتاع ضيوفها بتجارب شخصية جدًا، الأمر الذي غالبًا ما تكافح السلاسل العالمية الكبرى لتحقيقه.
ومع تطور سوق السفر الفاخر، لم يعد المسافر المتميز يكتفي بالمعنى التقليدي للرفاهية، بل يبحث عن القصص العريقة والثقافات الغنية والعلامات التجارية المشابهة لشذا والتي توفر رقيًا مدروسًا وغير متكلف، حيث تساهم كل خطوة في ممراتنا وكل رشفة من شاي الهيل وكل ابتسامة دافئة من أعضاء فريقنا في صياغة قصة حيّة متجذرة بالهوية والأصالة.
صرّح شاجي أبو صالح، نائب الرئيس، تطوير الأعمال والنمو في فنادق شذا ومسك من شذا، قائلًا: "نحترم الطقوس ونحتضن العادات المحلية ونقدمها بطريقة عصرية وأنيقة وغامرة جدًا. تحوّل شذا اللحظات اليومية إلى تجارب ثقافية رائعة وغير متكلفة سواء كان ذلك من خلال المأكولات المستوحاة من نُزل طريق الحرير أو طقوس التعافي المتجذرة في العلاجات التقليدية أو التفاصيل الداخلية التي تعكس التناغم الهندسي للتصاميم الشرقية. لا ندعو ضيوفنا ليشهدوا على جمال فنادقنا فحسب، بل ليعيشوه ويتأملوه ويعيدوا اكتشاف المعنى الحقيقي للسكينة والتجارب القيمة."
لا تقدم علامة شذا إقامة اعتيادية، فهي تتألق بطابعها الكلاسيكي الذي يثريه الرقي المعماري والخدمة المخصصة وسردها الهادئ للقصص الساحرة والملهمة. بدءًا بالعبير الذي يستقبلكم لحظة وصولكم وحتى التصميم المكاني الذي يعكس جمال الزخارف العريقة بأسلوب عصري، صُممت كل تفاصيل فنادق شذا بعناية فائقة لتجسد إرثها الغني وتحتفي بنظرتها التقدمية الراقية.
يكمن جوهر شذا المميز في قدرتها على توطين تجاربها من دون المساومة على هويتها، حيث يحتفظ نهج الضيافة خاصتها بسماتها التصميمية وأصالتها، ويتكيف مع محيطها بسلاسة سواء كان ذلك من خلال المواد أو الفروقات الدقيقة في الخدمة أو التجارب المنسقة بعناية. تضمن مقاربة العلامة المرنة للرفاهية وانتشارها المتخصص استمتاع ضيوفها بتجارب شخصية جدًا، الأمر الذي غالبًا ما تكافح السلاسل العالمية الكبرى لتحقيقه.
ومع تطور سوق السفر الفاخر، لم يعد المسافر المتميز يكتفي بالمعنى التقليدي للرفاهية، بل يبحث عن القصص العريقة والثقافات الغنية والعلامات التجارية المشابهة لشذا والتي توفر رقيًا مدروسًا وغير متكلف، حيث تساهم كل خطوة في ممراتنا وكل رشفة من شاي الهيل وكل ابتسامة دافئة من أعضاء فريقنا في صياغة قصة حيّة متجذرة بالهوية والأصالة.
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