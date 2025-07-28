في بداية اليوم.. ابتعدوا عن هذه الفواكه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قيّمت خبيرة التغذية البريطانية نيكولا لودلام-رين 18 نوعًا من الفواكه، محذرة من تناول بعضها صباحًا بسبب محتواها العالي من السكر أو ضعف قيمتها الغذائية.



وبحسب تقييمها:

الأسوأ لوجبة الإفطار:

البطيخ جاء أولًا رغم غناه بالماء وفيتامين C، لكنه يفتقر للألياف والعناصر الغذائية الأساسية.

الأناناس حلّ ثانيًا بسبب نسبة السكر العالية وحموضته المهيّجة للثة.

الموز والعنب نُصح بتناولهما باعتدال، إذ يوفران طاقة سريعة، لكنهما غنيان بالسكر الطبيعي.



الأفضل لبدء اليوم:

فواكه غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة مثل: البرتقال، الكيوي، الفراولة، المانغو، الإجاص، والتوت.

هذه الفواكه تعزز المناعة وتقلل من أيام المرض، وفق ما أكده أيضًا خبير صحي آخر.



وتنصح لودلام-رين باختيار الفواكه التي توفر توازنًا بين القيمة الغذائية والألياف، بدلًا من الاعتماد على السكريات السريعة فقط في بداية اليوم.

لبنان 24