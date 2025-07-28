التربية تعلن أسماء 348 معلماً مرشحين لقروض الإسكان لعام 2025

التربية تعلن أسماء 348 معلماً مرشحين لقروض الإسكان لعام 2025
ودعت الوزارة المعلمين الواردة أسماؤهم في هذه الدفعة إلى مراجعة مديرية صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم، في مبنى الوزارة بمنطقة العبدلي، ابتداءً من صباح يوم السبت الموافق 17 آب المقبل، وذلك لاستكمال إجراءات الحصول على القرض، مع ضرورة إحضار الوثائق المطلوبة.
كما دعت الوزارة المعلمين الذين سبق الإعلان عن أسمائهم قبل تاريخ 1-1-2023، إلى مراجعة صندوق الإسكان في موعد أقصاه 30 حزيران 2026، محذّرة من أن عدم المراجعة خلال المهلة المحددة سيُسقط حقهم في الحصول على القرض، مع إعادة اشتراكاتهم فقط دون أحقية الاستفادة من التمويل.
وتاليا الأسماء:
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الإمارات تحرز 6 ميداليات في بطولة العالم للقفز بالمظلات بإيطاليا
الوجهات الرياضية الصيفية في دبي.. تطور وجودة وتقنيات حديثة
المومني: الأردن جاهز لإغاثة غزة والمعيقات إسرائيلية
7 أسباب تجعل فندق الحبتور بالاس بودابست وجهتك القادمة
غزة تواجه مصيرا كارثيا بعد انهيار مفاوضات وقف الحرب - جريدة الوطن السعودية
535 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي خلال النصف الأول من العام 2025 وبنسبة نمو 6%