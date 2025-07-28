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التربية تعلن أسماء 348 معلماً مرشحين لقروض الإسكان لعام 2025

التربية تعلن أسماء 348 معلماً مرشحين لقروض الإسكان لعام 2025

2025-07-28 08:08:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة التربية والتعليم، دفعة جديدة من أسماء المعلمين المرشحين للاستفادة من قروض إسكان المعلمين للعام 2025، حيث بلغ عددهم 348 مرشحاً.
ودعت الوزارة المعلمين الواردة أسماؤهم في هذه الدفعة إلى مراجعة مديرية صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم، في مبنى الوزارة بمنطقة العبدلي، ابتداءً من صباح يوم السبت الموافق 17 آب المقبل، وذلك لاستكمال إجراءات الحصول على القرض، مع ضرورة إحضار الوثائق المطلوبة.


كما دعت الوزارة المعلمين الذين سبق الإعلان عن أسمائهم قبل تاريخ 1-1-2023، إلى مراجعة صندوق الإسكان في موعد أقصاه 30 حزيران 2026، محذّرة من أن عدم المراجعة خلال المهلة المحددة سيُسقط حقهم في الحصول على القرض، مع إعادة اشتراكاتهم فقط دون أحقية الاستفادة من التمويل.


وتاليا الأسماء:

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