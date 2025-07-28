غوغل تطلق ميزة Web Guide لتنظيم نتائج البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة غوغل عن إطلاق ميزة تجريبية جديدة تُدعى Web Guide، تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتنظيم نتائج البحث وتصنيفها بطريقة تسهّل الوصول إلى المعلومات.



الميزة متاحة حاليًا عبر منصة Search Labs، وتستخدم إصدارًا مخصصًا من نموذج Gemini AI لتحليل الاستفسارات وتقديم روابط مصنفة وملخصات توليدية.



تُظهر Web Guide النتائج ضمن تبويب "الويب"، وتعرض روابط من مصادر موثوقة مثل الجامعات ويوتيوب وReddit، مصنفة وفقًا لموضوعات فرعية، مع إمكانية طرح أسئلة أكثر تعقيدًا وتحليلها تلقائيًا.



رغم بعض الانتقادات لوصف الفئات باعتباره زائدًا، إلا أن الميزة تمثل خطوة متقدمة في تطوير تجربة البحث، وتسعى غوغل لاحقًا لإدراجها ضمن نتائج "الكل".

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