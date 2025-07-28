غوغل تطلق ميزة Web Guide لتنظيم نتائج البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي

غوغل تطلق ميزة Web Guide لتنظيم نتائج البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي
الميزة متاحة حاليًا عبر منصة Search Labs، وتستخدم إصدارًا مخصصًا من نموذج Gemini AI لتحليل الاستفسارات وتقديم روابط مصنفة وملخصات توليدية.
تُظهر Web Guide النتائج ضمن تبويب "الويب"، وتعرض روابط من مصادر موثوقة مثل الجامعات ويوتيوب وReddit، مصنفة وفقًا لموضوعات فرعية، مع إمكانية طرح أسئلة أكثر تعقيدًا وتحليلها تلقائيًا.
رغم بعض الانتقادات لوصف الفئات باعتباره زائدًا، إلا أن الميزة تمثل خطوة متقدمة في تطوير تجربة البحث، وتسعى غوغل لاحقًا لإدراجها ضمن نتائج "الكل".
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