ناسا تواجه أزمة كبيرة مع احتمال فقدان 4,000 موظف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تواجه وكالة الفضاء الأمريكية ناسا احتمال فقدان نحو 4,000 موظف، أي ما يعادل 20٪ من قوتها العاملة، بعد إغلاق الجولة الثانية من برنامج "الاستقالة المؤجلة"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ.



البرنامج، الذي أُطلق مطلع العام ضمن خطة لتقليص الجهاز ، يسمح للموظفين بالاستقالة طوعًا مع الاحتفاظ ببعض المزايا لفترة مؤقتة. وقد شهدت الجولة الثانية وحدها تقديم 3,000 طلب استقالة، بعد أن سجلت الجولة الأولى 870 طلبًا.



وفي وقت سابق، كشف موقع "بوليتيكو" أن أكثر من 2,000 موظف من كبار مسؤولي ناسا وافقوا بالفعل على مغادرة مناصبهم، ما يهدد بكارثة في مجال الكفاءات والقيادة داخل الوكالة.

تهديد مباشر للبرامج الفضائية



يتزامن هذا النزيف مع مقترحات لخفض كبير في ميزانية ناسا، ما قد يؤدي إلى إلغاء أو تقليص برامج علمية حيوية، وتأثير مباشر على الأمن القومي والسباق الفضائي.



وفي رسالة مفتوحة، دعا عدد من الموظفين المدير المؤقت شون دافي إلى مقاومة هذه الاقتطاعات، محذرين من أن "السياسات الحالية تُعرض سلامة البشر للخطر وتقوّض مهمة ناسا الأساسية".

اليوم السابع