ناسا تواجه أزمة كبيرة مع احتمال فقدان 4,000 موظف

ناسا تواجه أزمة كبيرة مع احتمال فقدان 4,000 موظف
البرنامج، الذي أُطلق مطلع العام ضمن خطة لتقليص الجهاز ، يسمح للموظفين بالاستقالة طوعًا مع الاحتفاظ ببعض المزايا لفترة مؤقتة. وقد شهدت الجولة الثانية وحدها تقديم 3,000 طلب استقالة، بعد أن سجلت الجولة الأولى 870 طلبًا.
وفي وقت سابق، كشف موقع "بوليتيكو" أن أكثر من 2,000 موظف من كبار مسؤولي ناسا وافقوا بالفعل على مغادرة مناصبهم، ما يهدد بكارثة في مجال الكفاءات والقيادة داخل الوكالة.
تهديد مباشر للبرامج الفضائية
يتزامن هذا النزيف مع مقترحات لخفض كبير في ميزانية ناسا، ما قد يؤدي إلى إلغاء أو تقليص برامج علمية حيوية، وتأثير مباشر على الأمن القومي والسباق الفضائي.
وفي رسالة مفتوحة، دعا عدد من الموظفين المدير المؤقت شون دافي إلى مقاومة هذه الاقتطاعات، محذرين من أن "السياسات الحالية تُعرض سلامة البشر للخطر وتقوّض مهمة ناسا الأساسية".
اليوم السابع
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