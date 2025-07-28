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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

2025-07-28 08:08:26
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.11 بالمئة الى مستوى 2921 نقطة.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 8.2 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 3283 صفقة.

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