5 أطعمة تقلل أثر الإجهاد الحراري على الجسم والبشرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع اشتداد موجات الحر في أغسطس/آب، الذي يُعد أكثر شهور الصيف سخونة، تصبح التغذية عاملاً أساسياً في تبريد الجسم بشكل طبيعي، إلى جانب شرب كميات كافية من الماء والبقاء في أماكن مكيّفة.



وفي ظل تغيّرات المناخ وازدياد شدّة درجات الحرارة، ينصح خبراء تغذية عبر تقرير نشره موقع "سوري لايف" بالاعتماد على مجموعة من الأطعمة المرطّبة والمبردة للجسم، والتي تسهم أيضًا في حماية البشرة من التأثيرات السلبية لأشعة الشمس.



فيما يلي 5 أطعمة ينصح بها الخبراء لتخفيف أثر الحرّ وتحسين ترطيب الجسم:

1. البطيخ: فاكهة الصيف المرطّبة بامتياز

يتكوّن البطيخ من حوالي 90% ماء، ما يجعله من أكثر الفواكه فاعلية في ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة. كما يحتوي على إلكتروليتات طبيعية مثل البوتاسيوم، التي تساعد في توازن السوائل.

إضافة إلى ذلك، يحتوي البطيخ على مضادات أكسدة قوية مثل الليكوبين، الذي يساعد في الوقاية من أضرار أشعة الشمس على البشرة.

2. الخيار: ترطيب فوري وتهدئة للبشرة

الخيار هو من أكثر الخضراوات المرطبة، إذ يحتوي على 96% من الماء، إلى جانب سعراته المنخفضة وفوائده للبشرة. كما يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، ما يجعله فعالاً في تهدئة السخونة الزائدة على الجلد، خاصة عند استخدامه موضعيًا.

3. ماء جوز الهند: بديل طبيعي للمشروبات الرياضية

يُعد ماء جوز الهند من أفضل المصادر الطبيعية للإلكتروليتات مثل البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والصوديوم، وهي عناصر يفقدها الجسم سريعًا مع التعرّق.

ويمتاز ماء جوز الهند بقدرته على إعادة ترطيب الجسم بشكل أسرع من الماء العادي في بعض الحالات، ويدعم كذلك وظيفة العضلات والأعصاب تحت تأثير الحرارة العالية.

4. الخضراوات الورقية: خفيفة وسهلة الهضم

الخضراوات الورقية، مثل الخس والسبانخ، تحتوي على نسبة عالية من الماء وتوفّر معادن وفيتامينات أساسية يُفقدها الجسم أثناء التعرق، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين K.

كما أنها سهلة الهضم، مما يساعد في الحفاظ على برودة الجسم وخفّته، على عكس الأطعمة الثقيلة التي قد تزيد من الشعور بالحرارة.

5. فواكه التوت: مضادات أكسدة ومناعة قوية

عائلة التوت التي تشمل الفراولة، والتوت الأزرق، والتوت الأسود، والتوت الأحمر تُعد من أغنى الفواكه بمضادات الأكسدة، مما يجعلها مثالية لمكافحة آثار الإجهاد الحراري على خلايا الجسم.

كما أنها غنية بفيتامين C، مما يعزز صحة البشرة والمناعة، إلى جانب كونها مرطبة وخفيفة، ما يجعلها خياراً ممتازاً في الجو الحار.

ختاماً

اختيار الأطعمة بعناية خلال فصل الصيف لا يساعد فقط في التغلّب على موجات الحر، بل يدعم الصحة العامة، ويحمي الجسم من التعرّض السريع للجفاف أو الإرهاق. لذا، احرصي على إدراج هذه الأطعمة في نظامك اليومي، خصوصاً في فترات الذروة من الحرارة.

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