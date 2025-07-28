عرض منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في مهرجان جرش

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شاركت مراكز الإصلاح والتأهيل في مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 39 بعرض منتجات نزلاء المراكز في خيمة خصصت داخل المهرجان بالقرب من الساحة الرئيسية وشارع الأعمدة.



وقال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي إن مراكز الإصلاح والتأهيل تشارك باستمرار في مهرجان جرش لعرض منتجات النزلاء، والتي تشمل المطرزات والأثاث والتحف ولوحات فنية.



وأضاف المجالي أن مراكز الإصلاح والتأهيل تقدم دائمًا مشغولات جديدة لعرضها في مهرجان جرش، وذلك يعكس مهارة النزلاء واهتمام إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بإعداد النزلاء ليصبحوا أشخاصًا منتجين.



وبين المجالي أنه بالإضافة إلى المطرزات والأثاث والتحف، تم في العام الحالي عرض أبواب الأمان التي تحتوي على عدد من الأقفال وصناعة طاولة الوسط بتقنية 3D.