ندوة حول الأهمية التاريخية لمدينة جرش ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون

ندوة حول الأهمية التاريخية لمدينة جرش ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون
قدم الندوة الدكتور ايمن مزاهرة وشارك فيها الباحث في الاثار والتاريخ القديم محمد وهيب والأستاذ حيدر الزامل والدكتور عبد الناصر الحموري
"واستهل رئيس الاتحاد، عليان العدوان، كلمته بالترحيب بالحضور والمشاركين، مؤكدًا أهمية تسليط الضوء على ذاكرة الوطن من خلال السرد التاريخي للمعالم الأثرية التي تُشكل محطات رئيسية في تاريخ الدولة الأردنية وحضارتها العريقة
ناقش المشاركون في الندوة الإرث التاريخي العريق لمدينة جرش، التي تُعد من أبرز المدن الأثرية في الأردن والعالم العربي، لما تضمه من معالم رومانية محفوظة بشكل نادر، كشارع الأعمدة والمسرحين الجنوبي والشمالي، وساحة الندوة. كما سلطت النقاشات الضوء على أهمية المدينة في السياقات الثقافية والاقتصادية، ودورها المتنامي في جذب السياحة الداخلية والخارجي
أشار الدكتور عبد الناصر الحموري انه يجب علينا المحافظة على التراث لتعزيز الهوية الوطنية وتعميق الانتماء الثقافي وكونه يساهم في تعزيز الاقتصاد وانعاشه وخاصة الاقتصاد المحلي الذي اظهر أهمية التراث خاصة للسياح من خارج البلاد كما ويساعد التراث على زيادة معدلات التنمية في البلاد، وزيادة تداول النقد الأجنبي وزيادة الخبرات التدريبية التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وأكد ان الاهتمام بالتراث يسهم في تعزيز الروابط بين المجتمعات المختلفة وشدد على ان الاستثمار في الحفاظ على التراث يساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق مشاريع صديقة للبيئة وتعزيز السياحة المستدامة التي تحافظ على المواقع التراثية للأجيال القادمة
وقد شهدت الندوة تفاعلاً من الحضور، الذين أعربوا عن تقديرهم لتنظيم هذه الفعالية النوعية، التي تربط الماضي العريق بالحاضر الثقافي وتسلط الضوء على واحدة من أهم الوجهات التاريخية في الأردن، وقرأت عدد من القصائد الشعرية الوطنية والإنسانية وحل ضيفا على الاتحاد مشاركا بالأمسية الشعرية الشاعر مهند دبابنه وهو شاعر يحمل رسالة وطنية وإنسانية نبيلة، قرأ لغزة وعمان من قصائده الجميلة، وفي ختام الندوة الثرية والامسية الشعرية قدم العدوان الشهادات التقديرية تكريما للمشاركين في هذا المهرجان الوطني الكبير
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