ندوة حول الأهمية التاريخية لمدينة جرش ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون

MENAFN - Amman Net) بالتعاون مع اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، نظّمت اليوم ندوة ثقافية بعنوان“الأهمية التاريخية لمدينة جرش”، وذلك في قاعة عقل بلتاجي في مركز الحسين الثقافي – رأس العين، بحضور عدد من المثقفين والمهتمين بالشأن التاريخي والثقافي

قدم الندوة الدكتور ايمن مزاهرة وشارك فيها الباحث في الاثار والتاريخ القديم محمد وهيب والأستاذ حيدر الزامل والدكتور عبد الناصر الحموري

"واستهل رئيس الاتحاد، عليان العدوان، كلمته بالترحيب بالحضور والمشاركين، مؤكدًا أهمية تسليط الضوء على ذاكرة الوطن من خلال السرد التاريخي للمعالم الأثرية التي تُشكل محطات رئيسية في تاريخ الدولة الأردنية وحضارتها العريقة

ناقش المشاركون في الندوة الإرث التاريخي العريق لمدينة جرش، التي تُعد من أبرز المدن الأثرية في الأردن والعالم العربي، لما تضمه من معالم رومانية محفوظة بشكل نادر، كشارع الأعمدة والمسرحين الجنوبي والشمالي، وساحة الندوة. كما سلطت النقاشات الضوء على أهمية المدينة في السياقات الثقافية والاقتصادية، ودورها المتنامي في جذب السياحة الداخلية والخارجي

أشار الدكتور عبد الناصر الحموري انه يجب علينا المحافظة على التراث لتعزيز الهوية الوطنية وتعميق الانتماء الثقافي وكونه يساهم في تعزيز الاقتصاد وانعاشه وخاصة الاقتصاد المحلي الذي اظهر أهمية التراث خاصة للسياح من خارج البلاد كما ويساعد التراث على زيادة معدلات التنمية في البلاد، وزيادة تداول النقد الأجنبي وزيادة الخبرات التدريبية التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وأكد ان الاهتمام بالتراث يسهم في تعزيز الروابط بين المجتمعات المختلفة وشدد على ان الاستثمار في الحفاظ على التراث يساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق مشاريع صديقة للبيئة وتعزيز السياحة المستدامة التي تحافظ على المواقع التراثية للأجيال القادمة

وقد شهدت الندوة تفاعلاً من الحضور، الذين أعربوا عن تقديرهم لتنظيم هذه الفعالية النوعية، التي تربط الماضي العريق بالحاضر الثقافي وتسلط الضوء على واحدة من أهم الوجهات التاريخية في الأردن، وقرأت عدد من القصائد الشعرية الوطنية والإنسانية وحل ضيفا على الاتحاد مشاركا بالأمسية الشعرية الشاعر مهند دبابنه وهو شاعر يحمل رسالة وطنية وإنسانية نبيلة، قرأ لغزة وعمان من قصائده الجميلة، وفي ختام الندوة الثرية والامسية الشعرية قدم العدوان الشهادات التقديرية تكريما للمشاركين في هذا المهرجان الوطني الكبير