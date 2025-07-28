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استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني في خانيونس

استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني في خانيونس

2025-07-28 08:08:01
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- نعت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة أحد عناصرها الإطفائي علي ربحي أبو سحلول، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها الأسبوع الماضي، خلال استهداف الاحتلال الإسرائيلي طاقم دفاع مدني القرارة.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم الاثنين، أن أبو سحلول استشهد أثناء جهوزيته لتلبية نداءات الاستغاثة في نقطة إخلائه بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية غربي خان يونس.

وأشارت إلى ارتقاء الضابط هاني محمد الدبور خلال الاستهداف وإصابة الطاقم الذي ضم خمسة عناصر.

وباستشهاد أبو سحلول يرفع إجمالي عدد شهداء الدفاع المدني في محافظات قطاع غزة منذ حرب الإباده إلى 135 شهيدًا و335 مصابًا.

MENAFN28072025000205011050ID1109851280

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