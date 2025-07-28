مركز دبي المالي العالمي يكشف عن أداء قياسي في النصف الأول من 2025 يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية

MENAFN - Al-Bayan) أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن تسجيل نتائج قياسية للنصف الأول من عام 2025، والتي تمثل أفضل أداء نصف سنوي أول له على الإطلاق، مُعززاً بذلك دوره المحوري في قيادة مستقبل القطاع المالي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وشهد مركز دبي المالي العالمي، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، انضمام عددٍ قياسيّ من الشركات الجديدة التي أسست عملياتها ضمن المركز، ليصل إجمالي عدد الكيانات المرتبطة به إلى 7,700 شركة نشطة مسجلة، مقارنةً بـ 6,153 شركة في النصف الأول من عام 2024، بنسبة نمو سنوية بلغت 25%. وقد انضمّت 1,081 شركة جديدة نشطة مسجلة إلى المركز خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 32% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024. كما ارتفع عدد القوى العاملة في المركز إلى 47,901 شخصاً، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 9% مقارنةً بـ 43,787 شخصاً في العام السابق.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي: "النتائج غير المسبوقة التي يواصل مركز دبي المالي العالمي تحقيقها بأداء متميز وشامل في جميع المجالات تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى ترسيخ مكانة دبي في صدارة المراكز المالية الأكثر تطوراً في العالم.. دبي دخلت مرحلة جديدة من النمو المتعاظم وهذه النتائج تعكس تنافسيتها وجاذبيتها والثقة الدولية بمكانتها.. نحن نؤمن بأن المستقبل يحمل المزيد من الفرص.. وسنواصل تعزيز قدرة مركز دبي المالي العالمي ومنظوماته الداعمة للابتكار والمرونة ونمو الأعمال."

مركز عالمي رائد في مجال الخدمات المالية

ونجح مركز دبي المالي العالمي، من خلال مبادراته الاستراتيجية ومكانته الرائدة على مستوى المنطقة في مختلف المجالات، في ترسيخ صدارة دبي المُطلقة في القطاع المالي، لتكون ضمن أفضل ثماني مدن عالمية رائدة والوحيدة إقليمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) إلى جانب مدن كبرى مثل لندن ونيويورك وباريس، وذلك لما تتمتع به من قدرات مالية "واسعة وعميقة" في جميع مجالات القطاع المالي.

وتُعد دبي حالياً المركز الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا المدرج ضمن أفضل المدن المالية على مستوى العالم في عدة قطاعات بحسب مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)؛ حيث تحتلّ المرتبة الخامسة في مجال التكنولوجيا المالية، والمرتبة السادسة في الخدمات المهنية، والمرتبة الثامنة في إدارة الاستثمار، والمرتبة التاسعة في البنية التحتية، والمرتبة العاشرة في بيئة الأعمال.

ويواصل مركز دبي المالي العالمي، تعزيز مكانته كأكبر منظومة متكاملة للخدمات المالية في المنطقة؛ حيث يوجد في الوقت الحالي 980 كياناً خاضعاً لتنظيم وإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، باعتبارها المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي، بزيادة سنوية بلغت 17% مقارنةً بعام 2024. كما ارتفع إجمالي التراخيص الممنوحة لقطاع الخدمات المالية بنسبة 28% على أساس سنوي، حيث بلغت التراخيص في النصف الأول من عام الجاري، 78 ترخيصاً مقارنةً بــ 61 ترخيصاً في النصف الأول من عام 2024.

يُعدّ تجمع البنوك وأسواق رأس المال في مركز دبي المالي العالمي الأكبر من نوعه في المنطقة دون منافس، ويأتي هذا النمو تماشياً مع الطلب المتزايد على خدمات مالية متكاملة ومتقدمة لدعم الطموحات التنموية الاقتصادية في المنطقة. وتعمل ضمن هذا القطاع في المركز حالياً 289 شركة، مرتفعة من 247 شركة في العام الماضي، بنمو ملحوظ بنسبة 17%.

وتحتضن دبي أعلى تركيز للثروات الخاصة بين مدن الشرق الأوسط وفقاً لتقرير "هينلي آند بارتنرز"، وهو ما ساهم في دعم نمو قطاع إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي، الذي يُعد الأكبر في المنطقة. وارتفع عدد الشركات العاملة في هذا القطاع بالمركز إلى 440 شركة، مقارنة بـ 370 شركة في النصف الأول من عام 2024، مرتفعاً بنسبة 19% على أساس سنوي. ويضم المركز اليوم أكثر من 85 صندوق تحوّط، من بينها 69 صندوقاً ضمن مؤسسات "نادي المليار دولار"، كما يُدار أو يُسوَّق من خلاله أكثر من 10,000 صندوق.

كما يواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانته موقعاً مفضّلاً لدى الشركات العائلية بفضل نهجه المتكامل في دعم هذا القطاع، والذي يشمل توفير فرص الوصول إلى استثمارات بديلة من خلال عملائه في قطاع إدارة الثروات والأصول، إلى جانب وضع هياكل تدعم نمو واستدامة هذه الشركات. ويضم المركز حالياً 1,035 كياناً مرتبطاً بالشركات العائلية، مقارنةً بـ 600 جهة في العام الماضي، ما يمثل زيادة قدرها 73%. وقد شهد المركز نمواً متسارعاً في عدد هيكليات التأسيس، حيث وصل عددها إلى 842، مقارنةً بـ 548 في النصف الأول من عام 2024، بزيادة بنسبة 54% على أساس سنوي.

وشهد قطاع التأمين وإعادة التأمين نمواً ملحوظاً، حيث وصل عدد الشركات العاملة في هذا المجال ضمن منظومة المركز إلى 135 شركة، بنسبة زيادة قدرها 8% مقارنة بـ 125 شركة في النصف الأول من عام 2024. وخلال النصف الأول من عام 2025، تم الإعلان عن وصول إجمالي الأقساط المكتتبة إلى 3.5 مليار دولار لعام 2024، مقارنةً بـ 2.6 مليار دولار في العام السابق، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 35%.

وفي السياق ذاته، شهد النصف الأول من عام 2025 انضمام عدد من المؤسسات العالمية البارزة إلى قاعدة عملاء مركز دبي المالي العالمي المتنامية، من بينها: إيه بي كيه كابيتال؛ وأفالوك؛ وبارون كابيتال؛ وبلوكريست كابيتال؛ وبريدج إنفستمنت جروب؛ وكامبريدج أسوشيتس؛ وشركة الصين الدولية لرأس المال (CICC)؛ وشركة مانولايف؛ وديلوكال؛ وبنك الكويت الوطني؛ وبيرل دايفر كابيتال؛ وبيمكو؛ وصندوق التحوط آر في كابيتال؛ وسيلفر بوينت كابيتال؛ وتورمالين بارتنرز؛ وترانس-أمريكا لايف برمودا؛ ويلوينج كابيتال مانجمنت، وغيرها من الشركات.

وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "لا يزال مركز دبي المالي العالمي يشكّل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي في دبي من خلال دوره المحوري في تمكين توسّع وتنويع قطاع الخدمات المالية. ويعكس أداؤنا المتواصل عبر مختلف القطاعات الرئيسية، إلى جانب مكانتنا وسمعتنا العالمية المرموقة، عمق التزامنا بدفع عجلة الابتكار، واجتذاب رؤوس الأموال العالمية، وترسيخ مكانة دبي كأحد أكثر الاقتصادات تنوعاً وتنافسية على مستوى العالم".

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "في النصف الأول من عام 2025، تجاوز مركز دبي المالي العالمي كافة التوقعات في مختلف المجالات. ويعكس هذا الأداء المتميّز قوة المنظومة المتكاملة التي نوفرها، واتساع نطاق منصتنا، وعمق الخبرات التي نوفرها للقطاع... نؤكد التزامنا المستمر بقيادة مستقبل القطاع المالي انطلاقاً من دبي، وتعزيز صدارتنا باعتبارنا المركز المالي العالمي الأول في المنطقة".

ريادة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار

وواصلت منظومة الابتكار في مركز دبي المالي العالمي جذب المزيد من الشركات القائمة على التكنولوجيا، حيث ارتفع عدد الشركات المُتخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار إلى 1،388 شركة، مقارنة بـ 1,081 شركة في النصف الأول من عام 2024، بزيادة سنوية بنسبة 28%، وقد ساهم هذا النمو في ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل خمسة مراكز عالمية للتكنولوجيا المالية وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI).

وساهم ذلك، خلال النصف الأول من عام 2025، في تحقيق نمو إجمالي بنسبة 28% في عدد الكيانات النشطة غير المالية، ليصل إلى 6،335 كياناً مقارنة بــ 4،935 كياناً في العام السابق.

واستقطبت الفعاليات الرئيسية لمركز دبي المالي العالمي – "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي" و"قمة دبي للتكنولوجيا المالية" – أكثر من 20,000 مشارك مما يزيد عن 120 دولة. وخلال هذه الفعاليات، ودعماً لأهداف أجندة مركز دبي المالي العالمي للابتكار، تم إطلاق "أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي" والإعلان عن "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي" الذي سيُعقد في مايو من العام المقبل 2026، ويجمع ست فعاليات رئيسية، من بينها: قمة دبي للتكنولوجيا المالية، ومنتدى الاستدامة المستقبلية، واجتماع الجمعية العمومية السنوي لـ"صندوق حي دبي للمستقبل".

ومنذ إطلاق منصّة "Ignyte" الرقمية في نهاية عام 2024، وهي منصّة تهدف إلى تسريع نمو أكثر من 100 ألف شركة ناشئة ورائد أعمال، تجاوزت قيمة المزايا التي استفاد منها المشتركون حتى الآن 182 مليون درهم، وهو ما يعكس الأثر الاقتصادي الحقيقي للمنصّة، ويؤكد دورها الفعّال كمحفّز للنمو.

وجهة عالمية للمواهب والكفاءات

ودعمًا لأهداف استراتيجية دبي للتعليم 2033 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، أصبحت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي الخيار المفضل للجامعات العالمية المرموقة. حيث يضم شركاء المركز جامعات رائدة منها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، و"كلية إيسب للأعمال"، و"كلية إيسيك للأعمال"، و"جامعة جورجتاون"، و"كلية لندن للأعمال"، و"جامعة بانتون أساس"، و"كلية سكيم للأعمال"، وتقدم هذه الجامعات والمراكز معًا 12 برنامجًا لدرجة الماجستير.

ومنذ تأسيس أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، أكمل 46,103 متعلماً برامجها التدريبية من خلال 32 شريكاً نشطاً، بما في ذلك 4,947 متعلماً خلال النصف الأول من عام 2025، وهو أعلى رقم تسجله الأكاديمية خلال فترة ستة أشهر على الإطلاق.

وفي إطار التزامه بتحقيق أثر طويل الأمد، وضمن "مبادرة محفّز التمويل المستدام"، أطلق المركز مبادرة "المليون متعلّم" بدعم من 30 شريكاً مؤسِّساً، حيث تهدف المبادرة إلى تدريب مليون شخص وتزويدهم بالمعرفة في مجال الاستدامة بحلول عام 2030. وتأتي هذه المبادرة استجابة للطلب المتزايد على برامج التدريب المتعلقة بالاستدامة في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، والتي قدمت خلال النصف الأول من العام الجاري، 6,075 ساعة تعليمية في هذا المجال، ليصل إجمالي البرامج المقدمة إلى 22,241 ساعة من خلال 42 دورة تدريبية.

ريادة عالمية في التشريعات والتنظيم والحوكمة

ويواصل مركز دبي المالي العالمي تطوير أطره القانونية والتنظيمية بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة. ويتميّز الإطار القانوني للمركز بتشريعات مصممة خصيصاً وفق أعلى المعايير العالمية المُستمدة من أفضل المصادر والنماذج والمعايير الدولية التي من شأنها تلبية احتياجات مركز مالي دولي بكفاءة ومرونة. ويعزز هذا الإطار نظام قانوني متكامل يستند إلى مبادئ القانون العام المدعوم بمجموعة واسعة من التشريعات المتطورة. وتمثل هذه المنظومة مزيجاً مثالياً من اليقين القانوني والمرونة التجارية والتطور القضائي، ما يجعل من مركز دبي المالي العالمي الوجهة القانونية المفضّلة للشركات على مستوى المنطقة والعالم.

وخلال النصف الأول من عام 2025، اقترح المركز إصدار لوائح جديدة خاصة بشركات رأس المال المتغيّر، تهدف إلى تعزيز خيارات هيكلة الاستثمار وإدارة الأصول بشكل كبير، لا سيّما للاستثمارات الخاصة داخل المركز. بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح مجموعة تعديلات على القوانين التي يحددها قانون تعديل قوانين مركز دبي المالي العالمي، القانون رقم 1 لسنة 2005، بما في ذلك تعديلات على قانون الأمن، وقانون الإفلاس، وقانون التوظيف، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية.

وفي إنجاز بارز يعكس النفوذ المتنامي لدبي في مجال الحوكمة العالمية، تم اختيار مركز دبي المالي العالمي لاستضافة مؤتمر الجمعية العالمية للخصوصية لعام 2026، وهو أول منتدى عالمي لسلطات حماية البيانات والخصوصية.

ريادة في مجال العقارات والتطوير العمراني

وتواصل محفظة مركز دبي المالي العالمي العقارية دعم طموحات دبي في مجال التطوير العمراني؛ فقد تم بيع الوحدات المطروحة من مشروع برج "هايتس تاور" الجديد خلال 3 أيام فقط من إطلاقه، مما يعكس الطلب القوي على أسلوب الحياة الفاخر ضمن الحي المالي.

ويجري حالياً تطوير أكثر من 1.6 مليون قدم مربعة من المساحات التجارية والتي سيتم توفيرها ابتداءً من الربع الأول من العام القادم، مع تسريع وتيرة الإنشاءات لتلبية الطلب المتزايد. كما أطلق المركز منصّة بيانات جديدة تتيح لطرفٍ ثالث الوصول إلى معلومات العقارات، بما يتماشى مع أهداف "استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033".