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الأردن.. ضبط مركبات تسير بسرعات تصل إلى 232 كم/ساعة

الأردن.. ضبط مركبات تسير بسرعات تصل إلى 232 كم/ساعة

2025-07-28 03:00:17
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أفادت الإدارات المرورية ، اليوم الأثنين، بضبط سرعات غير مبررة ومتهورة أبرزها المسير بسرعة 232كم/ساعة و218كم/ساعة.


وأضافت أنه تم التعامل التعامل مع حوادث مرورية متعددة نتج عنها عدة وفيات خلال ال 24 ساعة الماضية .

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