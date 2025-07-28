الأردن.. ضبط مركبات تسير بسرعات تصل إلى 232 كم/ساعة

خبرني - أفادت الإدارات المرورية ، اليوم الأثنين، بضبط سرعات غير مبررة ومتهورة أبرزها المسير بسرعة 232كم/ساعة و218كم/ساعة.



وأضافت أنه تم التعامل التعامل مع حوادث مرورية متعددة نتج عنها عدة وفيات خلال ال 24 ساعة الماضية .