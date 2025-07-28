الأردن.. ضبط مركبات تسير بسرعات تصل إلى 232 كم/ساعة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الأردن.. ضبط مركبات تسير بسرعات تصل إلى 232 كم/ساعة
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - أفادت الإدارات المرورية ، اليوم الأثنين، بضبط سرعات غير مبررة ومتهورة أبرزها المسير بسرعة 232كم/ساعة و218كم/ساعة.
وأضافت أنه تم التعامل التعامل مع حوادث مرورية متعددة نتج عنها عدة وفيات خلال ال 24 ساعة الماضية .
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الوجهات الرياضية الصيفية في دبي.. تطور وجودة وتقنيات حديثة
الإمارات تحرز 6 ميداليات في بطولة العالم للقفز بالمظلات بإيطاليا
برنامج التبادل المعرفي الحكومي يطلق ورشة مختبر عالمي للأفكار في نيويورك
إنفاذا لتوجيهات القيادة..بدء عملية فصل التوأم الملتصق السوري سيلين وإيلين
محمد بن زايد ورئيس المجر يبحثان في بودابست تعزيز التعاون بين البلدين
وفاء عامر متهمة ببيع أعضاء إبراهيم شيكا.. ونقابة الممثلين تتدخل