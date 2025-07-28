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وفيات الأردن.. الأثنين 28/7/2025

وفيات الأردن.. الأثنين 28/7/2025

2025-07-28 02:11:23
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأثنين الموافق 28/7/2025 كل من :

هنيدة حسن محمد أبو عدس

محمد حسين مصطفى الشرع

نايفة شكري الصوالحة

عصام توفيق موسى دودخ

إيهاب عبدالله العلي العناسوة

دلال محمد نيازي المحتسب

فطمة عوض الله ابو قوطة

ياسر مطيع محمد قاسم

إنا لله وإنا إليه راجعون

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