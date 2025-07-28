وفيات الأردن.. الأثنين 28/7/2025

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وفيات الأردن.. الأثنين 28/7/2025
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأثنين الموافق 28/7/2025 كل من :
هنيدة حسن محمد أبو عدس
محمد حسين مصطفى الشرع
نايفة شكري الصوالحة
عصام توفيق موسى دودخ
إيهاب عبدالله العلي العناسوة
دلال محمد نيازي المحتسب
فطمة عوض الله ابو قوطة
ياسر مطيع محمد قاسم
إنا لله وإنا إليه راجعون
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