13 شهيدا في غزة الاثنين جراء استمرار الغارات الإسرائيلية

خبرني - استشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون، الاثنين، جراء استمرار قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

واستشهد خمسة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة زعرب في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر جنوبي قطاع غزة.

وأضاف أن خمسة آخرين استشهدوا وأصيب أكثر من 30 جراء قصف الاحتلال منزلاً من ثلاثة طوابق لعائلة نوفل بالقرب من صناعة الوكالة في الحي الياباني غرب مدينة خان يونس.

وأشار إلى أن ثلاثة استشهدوا وأصيب عدد آخر جراء قصف الاحتلال منزلاً في مخيم المغازي وسط القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 59,821 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 144,851 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.