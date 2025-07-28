13 شهيدا في غزة الاثنين جراء استمرار الغارات الإسرائيلية

13 شهيدا في غزة الاثنين جراء استمرار الغارات الإسرائيلية
خبرني - استشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون، الاثنين، جراء استمرار قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.
واستشهد خمسة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة زعرب في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر جنوبي قطاع غزة.
وأضاف أن خمسة آخرين استشهدوا وأصيب أكثر من 30 جراء قصف الاحتلال منزلاً من ثلاثة طوابق لعائلة نوفل بالقرب من صناعة الوكالة في الحي الياباني غرب مدينة خان يونس.
وأشار إلى أن ثلاثة استشهدوا وأصيب عدد آخر جراء قصف الاحتلال منزلاً في مخيم المغازي وسط القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 59,821 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 144,851 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الوجهات الرياضية الصيفية في دبي.. تطور وجودة وتقنيات حديثة
الإمارات تحرز 6 ميداليات في بطولة العالم للقفز بالمظلات بإيطاليا
برنامج التبادل المعرفي الحكومي يطلق ورشة مختبر عالمي للأفكار في نيويورك
إنفاذا لتوجيهات القيادة..بدء عملية فصل التوأم الملتصق السوري سيلين وإيلين
محمد بن زايد ورئيس المجر يبحثان في بودابست تعزيز التعاون بين البلدين
وفاء عامر متهمة ببيع أعضاء إبراهيم شيكا.. ونقابة الممثلين تتدخل