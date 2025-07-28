مكتوم بن محمد: مركز دبي المالي العالمي يسجل أفضل أداء نصف سنوي على الإطلاق

MENAFN - Al-Bayan) أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عن تسجيل مركز دبي المالي العالمي نتائج قياسية في النصف الأول من 2025، في أفضل أداء نصف سنوي على الإطلاق، بانضمام 1,081 شركة مسجلة نشطة ونمو سنوي بنسبة 25% في إجمالي عدد الشركات النشطة المسجلة، وتحقيق ارتفاع بنسبة 28% في إجمالي التراخيص الممنوحة لقطاع الخدمات المالية، ليُعزز موقع دبي كمركز مالي عالمي رائد.

وأشار سموه إلى أن قطاع صناديق التحوط شهد نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 72% مرتفعاً إلى 85 صندوقاً، بينما ارتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي إلى 1,388 شركة بنمو سنوي 28%.

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة ((إكس)): "في أفضل أداء نصف سنوي على الإطلاق، سجّل مركز دبي المالي العالمي نتائج قياسية في النصف الأول من 2025، بانضمام 1,081 شركة مسجلة نشطة ونمو سنوي بنسبة 25% في إجمالي عدد الشركات النشطة المسجلة، وتحقيق ارتفاع بنسبة 28% في إجمالي التراخيص الممنوحة لقطاع الخدمات المالية، ليُعزز موقع دبي كمركز مالي عالمي رائد. كما شهد قطاع صناديق التحوط نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 72% مرتفعاً إلى 85 صندوقاً، بينما ارتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي إلى 1,388 شركة بنمو سنوي 28%".

وختم سموه: "رؤيتنا واضحة في جعل دبي ضمن أفضل 4 مراكز مالية عالمية وفق أجندتها الاقتصادية D33، وسنواصل العمل معاً لتظل دبي المدينة التي تصنع المستقبل وتقود تقدمه".