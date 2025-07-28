سامسونج تفوز بأكبر طلبية شرائح إلكترونية بـ 16 مليار دولار

MENAFN - Al-Bayan) تمكنت سامسونج من الحصول على طلبية أشباه موصلات بقيمة 8ر22 تريليون وون (5ر16 مليار دولار أمريكي) من عميل رئيسي لم يكشف عنه، مما يمثل أكبر طلبية شرائح إلكترونية تفوز بها الشركة على الإطلاق، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليو الاثنين.

وكشفت الشركة عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية في بيان دوري أن عقد تصنيع الرقائق هذا من المقرر أن يكتمل بحلول 31 ديسمبر 2033، ولم تكشف سامسونج عن هوية العميل أو تفاصيل الصفقة، مشيرة إلى سرية العمل.

وستمثل هذه الطلبية حوالي 6ر7% من إجمالي إيرادات سامسونج العام الماضي وستكون أكبر عقد لتصنيع الشرائح تفوز به الشركة على الإطلاق.

ومن المتوقع أن توفر هذه الصفقة دفعة كبيرة لقسم تصنيع الرقائق في سامسونج، والذي تخلف عن الرائدة في الصناعة شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، وفقا ليونهاب.

وعقب الإعلان، ارتفعت أسهم سامسونج بنسبة 43ر2%.