سامسونج تفوز بأكبر طلبية شرائح إلكترونية بـ 16 مليار دولار

سامسونج تفوز بأكبر طلبية شرائح إلكترونية بـ 16 مليار دولار
وكشفت الشركة عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية في بيان دوري أن عقد تصنيع الرقائق هذا من المقرر أن يكتمل بحلول 31 ديسمبر 2033، ولم تكشف سامسونج عن هوية العميل أو تفاصيل الصفقة، مشيرة إلى سرية العمل.
وستمثل هذه الطلبية حوالي 6ر7% من إجمالي إيرادات سامسونج العام الماضي وستكون أكبر عقد لتصنيع الشرائح تفوز به الشركة على الإطلاق.
ومن المتوقع أن توفر هذه الصفقة دفعة كبيرة لقسم تصنيع الرقائق في سامسونج، والذي تخلف عن الرائدة في الصناعة شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، وفقا ليونهاب.
وعقب الإعلان، ارتفعت أسهم سامسونج بنسبة 43ر2%.
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