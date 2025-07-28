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طلبة الصف الحادي عشر يتقدمون لامتحانات الثانوية وفق النظام الجديد الخميس المقبل
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 28 تموز (بترا) - يستعد طلبة الصف الحادي عشر، الخميس المقبل، لتقديم أولى جلسات امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام، في أول دورة تعقد وفق تعديلات النظام الجديد الذي أقرته وزارة التربية والتعليم ضمن خطتها لتطوير الامتحانات.
وتبدأ الامتحانات يوم الخميس 31 تموز الحالي بمبحث اللغة العربية، وتستمر حتى الخميس 7 آب المقبل، حيث تبدأ جلسة الامتحان يوميًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
وستشمل الامتحانات مباحث اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، وتاريخ الأردن، والتربية الإسلامية، وبحسب النظام الجديد فإن هذه المباحث يخصص لها وزن 30 بالمئة من معدل الثانوية العامة.
وأوضحت الوزارة أن النظام الجديد يتيح توزيع عبء امتحانات الثانوية العامة على عامين، بما يخفّف الضغط النفسي عن الطلبة وأسرهم، ويستطيع الطالب تدارك ضعفه أدائه في أي مبحث بإعادته في الصف الثاني عشر دون أن يتسبب ذلك في تأخير قبوله الجامعي.
وأكدت الوزارة استكمال جميع الاستعدادات لعقد الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة لسيرها بكل سهولة ويسر، بما في ذلك تجهيز القاعات بمياه الشرب، والتكييف أو التهوية الملائمة، والإضاءة الجيدة، والمقاعد المريحة، واللوحات الإرشادية.
وبيّنت أن الأسئلة ستكون متوازنة ومن الكتاب المدرسي، وأن نمط الامتحانات وإجراءاتها ستكون قريبة من امتحانات جيل 2007، موضحا أن جميع الأسئلة في مبحثي التربية الإسلامية وتاريخ الأردن ستكون من نوع الاختيار من متعدد، فيما تتضمن اللغة العربية واللغة الإنجليزية جزءًا إنشائيًا بنسبة 30 بالمئة من العلامة.
ويبلغ عدد المشتركين نحو 136 ألف طالب وطالبة موزّعين على 585 مركزًا امتحانيًا يضم 1305 قاعة، بالإضافة إلى 20 مشتركًا في مراكز تأهيل الأحداث ومراكز الإصلاح والتأهيل، و11 مشتركًا في مركز الحسين للسرطان.
كما سيتقدّم للامتحانات 356 طالبًا من ذوي الإعاقة، من بينهم طلبة صم، وكفيفون، وضعاف بصر، وطلبة يعانون من إعاقات حركية أو شلل دماغي وغيرها، حيث وفّرت الوزارة الترتيبات التيسيرية اللازمة لكل حالة.
ويشرف على الامتحانات أكثر من 14 ألف رئيس قاعة ومساعد ومراقب ولجان إشرافية، فيما يتجاوز عدد المصححين 5 آلاف معلّم ومشرف في 23 مركز تصحيح.
وتُنفَّذ الامتحانات بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المساندة، منها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، ووزارة الصحة، وهيئة الاتصالات الخاصة في القوات المسلحة، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووسائل الإعلام.
وتبدأ الامتحانات يوم الخميس 31 تموز الحالي بمبحث اللغة العربية، وتستمر حتى الخميس 7 آب المقبل، حيث تبدأ جلسة الامتحان يوميًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
وستشمل الامتحانات مباحث اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، وتاريخ الأردن، والتربية الإسلامية، وبحسب النظام الجديد فإن هذه المباحث يخصص لها وزن 30 بالمئة من معدل الثانوية العامة.
وأوضحت الوزارة أن النظام الجديد يتيح توزيع عبء امتحانات الثانوية العامة على عامين، بما يخفّف الضغط النفسي عن الطلبة وأسرهم، ويستطيع الطالب تدارك ضعفه أدائه في أي مبحث بإعادته في الصف الثاني عشر دون أن يتسبب ذلك في تأخير قبوله الجامعي.
وأكدت الوزارة استكمال جميع الاستعدادات لعقد الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة لسيرها بكل سهولة ويسر، بما في ذلك تجهيز القاعات بمياه الشرب، والتكييف أو التهوية الملائمة، والإضاءة الجيدة، والمقاعد المريحة، واللوحات الإرشادية.
وبيّنت أن الأسئلة ستكون متوازنة ومن الكتاب المدرسي، وأن نمط الامتحانات وإجراءاتها ستكون قريبة من امتحانات جيل 2007، موضحا أن جميع الأسئلة في مبحثي التربية الإسلامية وتاريخ الأردن ستكون من نوع الاختيار من متعدد، فيما تتضمن اللغة العربية واللغة الإنجليزية جزءًا إنشائيًا بنسبة 30 بالمئة من العلامة.
ويبلغ عدد المشتركين نحو 136 ألف طالب وطالبة موزّعين على 585 مركزًا امتحانيًا يضم 1305 قاعة، بالإضافة إلى 20 مشتركًا في مراكز تأهيل الأحداث ومراكز الإصلاح والتأهيل، و11 مشتركًا في مركز الحسين للسرطان.
كما سيتقدّم للامتحانات 356 طالبًا من ذوي الإعاقة، من بينهم طلبة صم، وكفيفون، وضعاف بصر، وطلبة يعانون من إعاقات حركية أو شلل دماغي وغيرها، حيث وفّرت الوزارة الترتيبات التيسيرية اللازمة لكل حالة.
ويشرف على الامتحانات أكثر من 14 ألف رئيس قاعة ومساعد ومراقب ولجان إشرافية، فيما يتجاوز عدد المصححين 5 آلاف معلّم ومشرف في 23 مركز تصحيح.
وتُنفَّذ الامتحانات بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المساندة، منها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، ووزارة الصحة، وهيئة الاتصالات الخاصة في القوات المسلحة، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووسائل الإعلام.
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