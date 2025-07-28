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شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي لمناطق في غزة

شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي لمناطق في غزة

2025-07-28 02:06:06
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 28 تموز ( بترا )- استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب وفقد آخرون، فجر اليوم الاثنين، جراء قصف الاحتلال منزلا بالقرب من صناعة الوكالة غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
كما استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية لعائلة زعرب في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
و في منطقة البصة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة ، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء القصف الإسرائيلي على منزل.
و أصيب ثلاثة فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
-- (بترا )
ا ش / ا ص / س س
28/07/2025 08:24:03

MENAFN28072025000117011021ID1109849703

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