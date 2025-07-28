شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي لمناطق في غزة

شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي لمناطق في غزة
غزة 28 تموز ( بترا )- استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب وفقد آخرون، فجر اليوم الاثنين، جراء قصف الاحتلال منزلا بالقرب من صناعة الوكالة غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
كما استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية لعائلة زعرب في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
و في منطقة البصة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة ، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء القصف الإسرائيلي على منزل.
و أصيب ثلاثة فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
-- (بترا )
ا ش / ا ص / س س
28/07/2025 08:24:03
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