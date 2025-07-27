صلاح يختار أعظم 4 لاعبين في تاريخ كرة القدم الإفريقية

خبرني - اختار نجم نادي ليفربول الدولي المصري محمد صلاح، ثلاثة نجوم آخرين إلى جانبه عند تحديده لأعظم أربعة لاعبين في تاريخ كرة القدم الإفريقية.

صلاح الملقب بـ"الملك المصري"، يعد واحدا من أساطير القارة الإفريقية، حيث رسخ نفسه كأفضل لاعب إفريقي في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز.

بـ186 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، يعتبر صلاح اللاعب الأجنبي الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ "البريميرليغ"، مع وجود أربعة لاعبين إنجليز فقط يتفوقون عليه.

ونتيجة لذلك، فإن إرثه راسخ، وهو ما اعترف به اللاعب البالغ من العمر 33 عاما بنفسه، لكنه انتهز الفرصة أيضا لتسليط الضوء على ثلاثة نجوم آخرين كان لهم تأثير كبير مماثل.

وفي مقابلة سريعة مع مجلة "فرانس فوتبول"، اختار صلاح نفسه ضمن قائمة أعظم أربعة لاعبين أفارقة في تاريخ كرة القدم.

إلى جانبه، ضم "الملك المصري" أسطورة منتخب ليبيريا ونجم ميلان السابق جورج ويا، وأيقونة تشيلسي الدولي الإيفواري السابق ديدييه دروغبا، ونجم نادي برشلونة السابق وهداف الكاميرون صامويل إيتو.

وبينما تعد هذه الأسماء الأربعة شخصيات بارزة في عالم كرة القدم في حد ذاتها، فإن جورج ويا هو من يحمل بلا شك الإنجاز الأكبر على الإطلاق، كونه اللاعب الإفريقي الوحيد الذي فاز بالكرة الذهبية.

وكان جورج ويا أول وآخر إفريقي (منذ 1995) من نال هذه الجائزة المرموقة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" سنويا لأفضل لاعب في العالم بعد تغيير القواعد للسماح للاعبين غير الأوروبيين بالفوز بها، بشرط أن يلعبوا لأندية أوروبية.

وفي مكان آخر، كان دروغبا وإيتو مدمرين بنفس القدر أمام المرمى خلال مسيرتهما الكروية.

وصنع الإيفواري اسمه في تشيلسي، حيث أصبح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي، وجاءت أروع لحظاته في نهائي دوري أبطال أوروبا 2012 ضد بايرن ميونخ.

كما يمتلك إيتو سجلا مذهلا، سواء محليا مع أندية مثل برشلونة وإنتر ميلان، أو في دوري أبطال أوروبا حيث يتفوق عليه فقط صلاح ودروغبا في قائمة الهدافين الأفارقة للمسابقة القارية.