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أربعة انفجارات متتالية تهز دمشق

أربعة انفجارات متتالية تهز دمشق

2025-07-27 10:05:02

خبرني - أفادت مصادر سورية بأن أربعة انفجارات متتالية دوت ، فجر الاثنين ، في دمشق، وشعر بها سكان العاصمة السورية.

لم تصدر أي جهة رسمية بيانا حول تكشف فيه طبيعة الأنفجارات أو مكانها حتى الآن. 

 

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