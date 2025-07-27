أربعة انفجارات متتالية تهز دمشق

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
أربعة انفجارات متتالية تهز دمشق
خبرني - أفادت مصادر سورية بأن أربعة انفجارات متتالية دوت ، فجر الاثنين ، في دمشق، وشعر بها سكان العاصمة السورية.
لم تصدر أي جهة رسمية بيانا حول تكشف فيه طبيعة الأنفجارات أو مكانها حتى الآن.
أربع انفجارات متتالية تهز العاصمة السورية دمشق قبل قليل ، ولم تعرف الاسباب— خبرني - khaberni (@khaberni) July 28, 2025
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
باريس تؤكد أن دولا أوروبية أخرى ستتعهد قريبا بالاعتراف بدولة فلسطين
الاحتلال يفرج عن الدفعة الأولى من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار
الإمارات .. الشركات العائلية تعزز نموها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني
إنفاذا لتوجيهات القيادة..بدء عملية فصل التوأم الملتصق السوري سيلين وإيلين
الأردن يشارك بمؤتمر حل الدولتين في نيويورك غدا
أهم الفيتامينات لصحة المرأة