شقيقة زعيم كوريا الشمالية: بيونغ يانغ ليست مهتمة بالمصالحة مع سيئول

خبرني - قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إن بيونغ يانغ ليست مهتمة بأي سياسة أو مقترح للمصالحة مع سيئول، في أول رد فعل على "مبادرات استئناف الحوار" التي أطلقتها كوريا الجنوبية.

وأضافت كيم يو جونغ نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية للحزب الحاكم في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "إذا نظرنا إلى الأيام الخمسين الماضية منذ تولي لي جاي ميونغ منصبه، فإنه لا يختلف عن سلفه في الالتزام الأعمى بالتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والسعي إلى المواجهة معنا".

وأشارت إلى أنه مهما حاولت حكومة لي جاهدة لجذب انتباه كوريا الشمالية، فإن موقفنا تجاه الجنوب لن يتغير.

وتابعت قائلة: "أؤكد مرة أخرى أننا لسنا مهتمين بأي سياسة أو مقترح تطرحه سيئول، ولن تكون هناك فرصة للجلوس مع كوريا الجنوبية لأي مناقشات".

وتحدثت كيم عن أن اقتراحا في كوريا الجنوبية لتطبيع وزارة الوحدة المسؤولة عن الشؤون بين الكوريتين، حيث ذكرت أن "الوزارة يجب أن تُحل لأن الكوريتين بلدان منفصلان.

ورفضت أيضا تعليق سيئول الأخير لبرامج البث الإذاعي والتلفزيوني التي تديرها وكالة التجسس والتي تستهدف كوريا الشمالية، ووصفته بأنه شيء "لا يستحق أي تقدير".

وأفادت شقيقة زعيم كوريا الشمالية "إذا كانت كوريا الجنوبية تتوقع أن تُلغى جميع تبعات أفعالها ببضع كلمات عاطفية، فلا يمكن أن يكون هناك خطأ في التقدير أكبر من ذلك بعد أن أعلنت بيونغ يانغ عدوها الرئيسي وسعت إلى المواجهة المتطرفة في الماضي".

وأشارت أيضا إلى المقترحات في كوريا الجنوبية لدعوة كيم جونغ أون لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في غيونغجو الكورية في أكتوبر 2025، ووصفتها بأنها "وهم سخيف".