ملك تايلاند يأمر بإلغاء احتفالات عيد ميلاده

خبرني - أصدر ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن (راما العاشر) مرسوما ملكيا بإلغاء الاحتفالات المقررة بمناسبة عيد ميلاده اليوم الاثنين، واستبدالها بمراسم تقديس للملوك السابقين من سلالة تشاكري.

ونُشر المرسوم الملكي مساء الأحد في الجريدة الحكومية الملكية، وهي النشرة الخاصة بنشر المراسيم والقوانين واللوائح الجديدة. ونص المرسوم على أن "جلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن، العاهل العاشر لسلالة تشاكري، يلغي بموجب هذا المرسوم الفعاليات الاحتفالية المقررة بمناسبة عيد ميلاد جلالته في 28 يوليو 2025 وفقا لخطة المراسم والاحتفالات الصادرة في 18 يوليو 2025، ويأمر بدلا من ذلك بتنفيذ الفعاليات وفقاً للخطة المعدلة الواردة في هذا المرسوم".

وتشمل الخطة المعدلة ثلاثة بنود فقط: تكليف مكتب البلاط الملكي بتخصيص مكان في القصر الكبير في بانكوك لتلقي توقيعات الجمهور في سجل التهنئات لجلالة الملك من الساعة 08:00 حتى 12:00، وتنظيم مراسم تقديس التماثيل والصور للملوك السابقين للمملكة في قصر براثيب بيدور لأفراد العائلة المالكة والموظفين الحكوميين والجمهور من الساعة 08:00 حتى 17:00.

كما أمر المرسوم القوات البرية والبحرية والجوية بإطلاق التحية التقليدية المكونة من 21 طلقة مدفعية من كل فرع عسكري، بإجمالي 63 طلقة في الساعة 12:00. ولم يذكر المرسوم أسباب إلغاء معظم الفعاليات الاحتفالية.

ويحتفل الملك ماها فاجيرالونجكور يوم الاثنين 28 يوليو بعيد ميلاده الثالث والسبعين. ومنذ بدء الاشتباكات الحدودية بين القوات التايلاندية والكمبودية في 24 يوليو، يقوم الملك والملكة سوتيدا شخصيا بتقديم المساعدة والدعم لأسر الضحايا المدنيين والعسكريين الذين قتلوا أو أصيبوا نتيجة القصف المدفعي الكمبودي والاشتباكات، كما يوجهان المساعدات الإنسانية للمواطنين التايلانديين الذين تم إجلاؤهم من مناطق الاشتباكات.

وحتى مساء الأحد، تم إجلاء أكثر من 139 ألف شخص من المناطق الحدودية إلى مناطق آمنة وفقا لبيان صادر عن قيادة القوات المسلحة الملكية التايلاندية.