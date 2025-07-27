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أدرعي ينعى زياد الرحباني: صوت الضمير الحرّ في بلد أسير الكلمة

أدرعي ينعى زياد الرحباني: صوت الضمير الحرّ في بلد أسير الكلمة

2025-07-27 07:16:48

(MENAFN- Khaberni)

خبرني - كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس": "يودّع لبنان الفنان الكبير زياد الرحباني، ظاهرة بطبعه الحرّ في بلد طالما كان أسير الكلمة والحقيقة.

رحل من قال الكلمة الصادقة حين خرس الجميع، من غنّى للحب كما غنّى للوجع، من كتب الموسيقى لتصبح مرآةً لشعبٍ بأكمله.

كأحد المعجبين العميقين بالثقافة اللبنانية، أرى في رحيله غياب رمزٍ قاوم القبح بالسخرية، والخوف بالشجاعة، والظلم بالكلمة.
زياد لم يكن مجرد فنان لبناني، بل كان صوت الضمير الحرّ، نبض الشارع، وسخرية المثقّف الذي لا يخشى الحقيقة.

أتمنى أن تُخلَّد روحه في أجيال تؤمن أن للفن دورًا، وللكلمة وزنًا، وللبنان وجهًا حرًا يشبهه".

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