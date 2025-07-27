الرِّسَايِلْ الْقِدِيْمِةْ

MENAFN - Al-Bayan) شعر: مسهوج الدوح

طَالَتْ الْفَرْقَا وْلا هَزِّكْ حَنِيْنِكْ

وْوَادِيْ الْحِرْمَانْ بَعْدِكْ صِرْت أهِيْمِهْ

بَعْد مَا حَطَّيْت قَلْبِيْ فِيْ يِدَيْنِكْ

مَا بِقَى لِكْ مِنْ شِيَمْ أهَلْك شِيْمِهْ..!

تَنْقِلِيْنِهْ مِنْ يِسَاركْ لَى يِمِيْنِكْ

وَآهَقِيْ الرَّحْمِهْ وْ هَقْوَاتِيْ غِشِيْمِهْ

الْجِرُوْح اللَّى تِلَقَّاهَا حِزِيْنِكْ

مِنْ بِدَايَاتْ النِّهَايَاتْ الألِيْمِهْ

وْوَاللّه انِّيْ مِنْ جِفَاكْ وْطَعْنِتَيْنِكْ

الشِّجَاعْ اللَّى تِجَرَّعْت الْهِزِيْمِهْ

وْبَعْد مَا ذِقْتِيْ الْمَرَاره مِنْ سِنِيْنِكْ

جِيْتِيْ تْحَسْبِيْنِيْ جْرُوْحِيْ سِلِيْمِهْ..!

مَا يِنَسِّيْنِيْ بَعَدْ قَسْوَتْك لِيْنِكْ

وِالْعَدِلْ مَا يِنْفَعِكْ بَعْد الظِّلِيْمِهْ

يَا حَبِيْبَةْ خَافِقِيْ.. وَيْنِيْ وْوَيْنِك..؟!

مَا لِدَمْعِكْ مِنْ بَعَدْ فَرْقَايْ قِيْمِهْ

مَانِيْ اللَّى وَاقِفٍ قِدَّامْ عَيْنِكْ

دَوِّرِيْنِيْ فِيْ رِسَايِلْك الْقِدِيْمِهْ