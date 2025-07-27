  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الرِّسَايِلْ الْقِدِيْمِةْ

الرِّسَايِلْ الْقِدِيْمِةْ

2025-07-27 07:16:32
(MENAFN- Al-Bayan) شعر: مسهوج الدوح

طَالَتْ الْفَرْقَا وْلا هَزِّكْ حَنِيْنِكْ

وْوَادِيْ الْحِرْمَانْ بَعْدِكْ صِرْت أهِيْمِهْ

بَعْد مَا حَطَّيْت قَلْبِيْ فِيْ يِدَيْنِكْ

مَا بِقَى لِكْ مِنْ شِيَمْ أهَلْك شِيْمِهْ..!

تَنْقِلِيْنِهْ مِنْ يِسَاركْ لَى يِمِيْنِكْ

وَآهَقِيْ الرَّحْمِهْ وْ هَقْوَاتِيْ غِشِيْمِهْ

الْجِرُوْح اللَّى تِلَقَّاهَا حِزِيْنِكْ

مِنْ بِدَايَاتْ النِّهَايَاتْ الألِيْمِهْ

وْوَاللّه انِّيْ مِنْ جِفَاكْ وْطَعْنِتَيْنِكْ

الشِّجَاعْ اللَّى تِجَرَّعْت الْهِزِيْمِهْ

وْبَعْد مَا ذِقْتِيْ الْمَرَاره مِنْ سِنِيْنِكْ

جِيْتِيْ تْحَسْبِيْنِيْ جْرُوْحِيْ سِلِيْمِهْ..!

مَا يِنَسِّيْنِيْ بَعَدْ قَسْوَتْك لِيْنِكْ

وِالْعَدِلْ مَا يِنْفَعِكْ بَعْد الظِّلِيْمِهْ

يَا حَبِيْبَةْ خَافِقِيْ.. وَيْنِيْ وْوَيْنِك..؟!

مَا لِدَمْعِكْ مِنْ بَعَدْ فَرْقَايْ قِيْمِهْ

مَانِيْ اللَّى وَاقِفٍ قِدَّامْ عَيْنِكْ

دَوِّرِيْنِيْ فِيْ رِسَايِلْك الْقِدِيْمِهْ

MENAFN27072025000110011019ID1109849119

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث