بني مصطفى: التنمية الاجتماعية تولي برامج التمكين أهمية كبيرة

بني مصطفى: التنمية الاجتماعية تولي برامج التمكين أهمية كبيرة
جاء ذلك خلال رعايتها اليوم الأحد، حفل تخريج 32 مشاركة من المنتفعات من برامج صندوق المعونة بعد إتمامهن بنجاح دورة التطريز الآلي التقني التي نُفذت من خلال مركز تصميم الألبسة والخدمات التدريبية، في خطوة مهمة نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت بني مصطفى إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن 7دورات نفذها الصندوق في مختلف محافظات المملكة استفاد منها أكثر من 215 منتفعا، ضمن شراكة فعالة بين الصندوق ومركز تصميم الألبسة.
وبينت أن تدريب سيدات منتفعات من صندوق المعونة هو خطوة إيجابية تشكل فرصة لإقامة مشاريع صغيرة، ومبادرات إنتاجية، تسهم في تحسين واقع المتدربات اقتصاديا، وتعزز من أدوارهن المجتمعية، وبما ينعكس على أسرهن ويسهم في توفير مصدر دخل لتلك الأسر، داعية الخريجات إلى مواصلة تطوير مهاراتهن، والتأثير في مجتمعاتهن، لا سيما أن هذا البرنامج يشكل محطة مشرقة في مسيرة التحول من الاعتماد إلى الإنتاج، ومن الانتظار إلى المبادرة.
بدوره، أكد رئيس هيئة المديرين في مركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب، المهندس إيهاب القادري، أهمية الشراكة بين المركز وصندوق المعونة، والتي تستهدف المنتفعين من الصندوق، مشيرا إلى أن هذه الدورة تعد من الدورات المتطورة في مجال التقنيات التطريز الآلي.
من جانبها، قالت مدير عام صندوق المعونة ختام شنيكات، إن الصندوق انتهج سياسة تنفيذ برامج تمكين اقتصادي نوعية للمنتفعين تُعزز من قدرتهم على الالتحاق بسوق العمل وإقامة مشاريع إنتاجية تُساعدهم على توفير مصدر دخل لهم ولأسرهم.
من جهته أشار مدير مركز تصميم الألبسة والخدمات التدريبية حسان النسور إلى أن التطوير المستمر على البرامج التي يُنفذها المركز، تهدف إلى تزويد المستفيدين من خدماته بمهارات نوعية في مجالات الخياطة والتطريز الآلي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الاحتلال يفرج عن الدفعة الأولى من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار
الكشف عن مشروع "روضة السدر" على 8.5 ملايين قدم مربع
مقتل 3 أشخاص في رالي سيارات بفرنسا
هجوم إلكتروني يعطل بث مباراة برشلونة فى اليابان
بني مصطفى: التنمية الاجتماعية تولي برامج التمكين أهمية كبيرة
المستشار الألماني يطالب إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فوراً