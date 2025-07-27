بني مصطفى: التنمية الاجتماعية تولي برامج التمكين أهمية كبيرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية، وفاء بني مصطفى، إن الوزارة ومن خلال صندوق المعونة، وبتوجيهات ملكية سامية، تولي أهمية كبيرة لبرامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي بمختلف أبعادها، وبحيث لا يقتصر دور الصندوق على الدعم المالي فقط، بل يشمل أيضا التمكين المهني، والنفسي، والاجتماعي، لتوفير بيئة داعمة تساعد الأسر على بناء مستقبل أفضل.



جاء ذلك خلال رعايتها اليوم الأحد، حفل تخريج 32 مشاركة من المنتفعات من برامج صندوق المعونة بعد إتمامهن بنجاح دورة التطريز الآلي التقني التي نُفذت من خلال مركز تصميم الألبسة والخدمات التدريبية، في خطوة مهمة نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي.



وأشارت بني مصطفى إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن 7دورات نفذها الصندوق في مختلف محافظات المملكة استفاد منها أكثر من 215 منتفعا، ضمن شراكة فعالة بين الصندوق ومركز تصميم الألبسة.



وبينت أن تدريب سيدات منتفعات من صندوق المعونة هو خطوة إيجابية تشكل فرصة لإقامة مشاريع صغيرة، ومبادرات إنتاجية، تسهم في تحسين واقع المتدربات اقتصاديا، وتعزز من أدوارهن المجتمعية، وبما ينعكس على أسرهن ويسهم في توفير مصدر دخل لتلك الأسر، داعية الخريجات إلى مواصلة تطوير مهاراتهن، والتأثير في مجتمعاتهن، لا سيما أن هذا البرنامج يشكل محطة مشرقة في مسيرة التحول من الاعتماد إلى الإنتاج، ومن الانتظار إلى المبادرة.



بدوره، أكد رئيس هيئة المديرين في مركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب، المهندس إيهاب القادري، أهمية الشراكة بين المركز وصندوق المعونة، والتي تستهدف المنتفعين من الصندوق، مشيرا إلى أن هذه الدورة تعد من الدورات المتطورة في مجال التقنيات التطريز الآلي.



من جانبها، قالت مدير عام صندوق المعونة ختام شنيكات، إن الصندوق انتهج سياسة تنفيذ برامج تمكين اقتصادي نوعية للمنتفعين تُعزز من قدرتهم على الالتحاق بسوق العمل وإقامة مشاريع إنتاجية تُساعدهم على توفير مصدر دخل لهم ولأسرهم.



من جهته أشار مدير مركز تصميم الألبسة والخدمات التدريبية حسان النسور إلى أن التطوير المستمر على البرامج التي يُنفذها المركز، تهدف إلى تزويد المستفيدين من خدماته بمهارات نوعية في مجالات الخياطة والتطريز الآلي.