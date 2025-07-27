مهرجان جرش.. عروض فنية تراثية مميزة في الساحة الرئيسة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت الساحة الرئيسة في "جرش الأثرية" مساء أمس السبت، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون عروضا فنية تراثية لفرق من دول عربية شقيقة، ودول أجنبية صديقة، نالت استحسان الجمهور وتفاعله.



واستهلت الفعاليات التي تلاقت فيها الحضارات من خلال ما قدمته فرقها من فنون تراثية، بعرض موسيقي لجمعية قرطبة الجزائرية للموسيقى الأندلسية، والتي أطلت بأزيائها التراثية لمختلف مناطق الجزائر، حيث قدمت معزوفات ونوبات موسيقية تنهل من التراث الأندلسي والفن الجزائري العريق.



وتشتهر الجمعية التي تأسست عام 2004، بأدائها لنوبات أندلسية متعددة، لا سيما نوبة "حسين"، بالإضافة إلى وصلات تراثية مثل: "يا قوم ما وجدت صبرا"، و"رشيق القد"، و"قطعت السيف"، و"يا لائمي"، و"زاد الحب وجدي".



كما قدمت الفرقة الإيطالية "ميزوتون"، المكونة من خمسة فنانين، عرضا فنيا وغنائيا متنوعا من فنون الجاز، والبوسا نوفا، والمامبو، والتانغو، والموسيقى الكلاسيكية، دون استخدام آلات موسيقية، وتوظيف الصوت الإنساني بحسب النغمات، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.



ونقلت "باليه رواندا الوطنية"، جمهور المهرجان إلى طبيعة رواندا وجمال تراثها وأزيائها الشعبية، من خلال عرض موسيقي ولوحات استعراضية حركية مميزة، نهلت من الموروث الغنائي التراثي لرواندا، وعكست حضارة شعبها.



كما قدمت الفرقة الإندونيسية "مجموعة نونا أسري"، بحضور السفير الإندونيسي في الأردن "أدي بدهمو سارونو"، عرضا فنيا بسحر ألوان الطبيعة الخلابة المنعكسة من الأزياء التقليدية التي تتمتع بها إندونيسيا، مستلهما الأداء من موروثها التراثي والثقافي والحضاري الثري.



وتنوعت اللوحات الفنية التي قدمتها الفرقة، إذ جاءت مزيجا من الرقصات التقليدية والموسيقى الإيقاعية التي أخذت الجمهور في رحلة بين جزر إندونيسيا، للتعريف بالأزياء التقليدية الشعبية، من خلال اللوحات الفلكلورية والحركية الراقصة، التي جمعت بين الموسيقى التقليدية، والأزياء التراثية الحرفية، والرقصات المحلية المعبرة عن الهوية الإندونيسية.



واختتمت فعاليات الساحة بحفل غنائي للفنان سعد أبو تايه، الذي أطل على الجمهور بأغنية "يا سعد"، ثم انتقل إلى باقة من الأغاني التراثية والوطنية، ومنها "يا غزيل"، التي تفاعل معها الجمهور كثيرا.