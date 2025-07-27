الأردن يشارك بمؤتمر حل الدولتين في نيويورك غدا

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الأردن يشارك بمؤتمر حل الدولتين في نيويورك غدا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في مؤتمر "حل الدولتين" الذي يبدأ أعماله في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم غد الاثنين، بمشاركة 123 دولة ومنظمات دولية وإقليمية.
وسيشارك الأردن في جلسة "طاولة مستديرة" ضمن 3 مجموعات عمل دولية تحمل عنوان: "دولتان، مستقبل واحد: السيادة، الأمن، والجدوى الاقتصادية"؛ بشأن سبل تعزيز الاستقرار السياسي والسيادة المشتركة والتنمية الاقتصادية.
وسيشارك الأردن في جلسة "طاولة مستديرة" ضمن 3 مجموعات عمل دولية تحمل عنوان: "دولتان، مستقبل واحد: السيادة، الأمن، والجدوى الاقتصادية"؛ بشأن سبل تعزيز الاستقرار السياسي والسيادة المشتركة والتنمية الاقتصادية.
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