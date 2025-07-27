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الأردن يشارك بمؤتمر حل الدولتين في نيويورك غدا

الأردن يشارك بمؤتمر حل الدولتين في نيويورك غدا

2025-07-27 03:10:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في مؤتمر "حل الدولتين" الذي يبدأ أعماله في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم غد الاثنين، بمشاركة 123 دولة ومنظمات دولية وإقليمية.
وسيشارك الأردن في جلسة "طاولة مستديرة" ضمن 3 مجموعات عمل دولية تحمل عنوان: "دولتان، مستقبل واحد: السيادة، الأمن، والجدوى الاقتصادية"؛ بشأن سبل تعزيز الاستقرار السياسي والسيادة المشتركة والتنمية الاقتصادية.


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