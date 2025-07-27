تجارة العقبة تسلّم الخيرية الأردنية 30 طناً من المساعدات لغزة

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تجارة العقبة تسلّم الخيرية الأردنية 30 طناً من المساعدات لغزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سلّمت غرفة تجارة العقبة، اليوم الأحد، الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية 30 طناً من المساعدات الإنسانية، تشمل مواد غذائية وطبية، تمهيداً لإرسالها إلى قطاع غزة.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة، أحمد سالم الكسواني، إن أبواب وساحات غرفة التجارة فُتحت خلال الفترة الماضية لاستقبال المساعدات والإعانات من مختلف القطاعات، مشيراً إلى وصول كميات كبيرة من المواد الغذائية، والألبسة، والأغطية وغيرها، جرى تصنيفها وتحميلها بإشراف لجنة مكوّنة من مساعد محافظ العقبة، ومدير الأوقاف، وديوان المحاسبة، ومديرة التنمية الاجتماعية، ومدير التنمية المجتمعية في العقبة الخاصة، وغرفة التجارة.
وأوضح الكسواني أن ما يزيد على 27 شاحنة جرى تحميلها من العقبة إلى غزة منذ بداية حملة إغاثتها، مشيراً إلى تعاون مختلف القطاعات في العقبة لدعم الأهل في غزة، سواء بالمساعدات الطبية أو الغذائية أو ما يحتاجونه في حياتهم اليومية.
يُذكر أن غرفة تجارة العقبة واصلت، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية واللجنة المشرفة على استقبال وتحميل المساعدات، جهودها لتأمين أكبر كمية من المواد الغذائية والطبية والمساعدات العينية إلى أبناء غزة، من خلال 19 حملة نفذتها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة، أحمد سالم الكسواني، إن أبواب وساحات غرفة التجارة فُتحت خلال الفترة الماضية لاستقبال المساعدات والإعانات من مختلف القطاعات، مشيراً إلى وصول كميات كبيرة من المواد الغذائية، والألبسة، والأغطية وغيرها، جرى تصنيفها وتحميلها بإشراف لجنة مكوّنة من مساعد محافظ العقبة، ومدير الأوقاف، وديوان المحاسبة، ومديرة التنمية الاجتماعية، ومدير التنمية المجتمعية في العقبة الخاصة، وغرفة التجارة.
وأوضح الكسواني أن ما يزيد على 27 شاحنة جرى تحميلها من العقبة إلى غزة منذ بداية حملة إغاثتها، مشيراً إلى تعاون مختلف القطاعات في العقبة لدعم الأهل في غزة، سواء بالمساعدات الطبية أو الغذائية أو ما يحتاجونه في حياتهم اليومية.
يُذكر أن غرفة تجارة العقبة واصلت، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية واللجنة المشرفة على استقبال وتحميل المساعدات، جهودها لتأمين أكبر كمية من المواد الغذائية والطبية والمساعدات العينية إلى أبناء غزة، من خلال 19 حملة نفذتها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
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