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تجارة العقبة تسلّم الخيرية الأردنية 30 طناً من المساعدات لغزة

تجارة العقبة تسلّم الخيرية الأردنية 30 طناً من المساعدات لغزة

2025-07-27 03:10:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سلّمت غرفة تجارة العقبة، اليوم الأحد، الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية 30 طناً من المساعدات الإنسانية، تشمل مواد غذائية وطبية، تمهيداً لإرسالها إلى قطاع غزة.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة، أحمد سالم الكسواني، إن أبواب وساحات غرفة التجارة فُتحت خلال الفترة الماضية لاستقبال المساعدات والإعانات من مختلف القطاعات، مشيراً إلى وصول كميات كبيرة من المواد الغذائية، والألبسة، والأغطية وغيرها، جرى تصنيفها وتحميلها بإشراف لجنة مكوّنة من مساعد محافظ العقبة، ومدير الأوقاف، وديوان المحاسبة، ومديرة التنمية الاجتماعية، ومدير التنمية المجتمعية في العقبة الخاصة، وغرفة التجارة.
وأوضح الكسواني أن ما يزيد على 27 شاحنة جرى تحميلها من العقبة إلى غزة منذ بداية حملة إغاثتها، مشيراً إلى تعاون مختلف القطاعات في العقبة لدعم الأهل في غزة، سواء بالمساعدات الطبية أو الغذائية أو ما يحتاجونه في حياتهم اليومية.
يُذكر أن غرفة تجارة العقبة واصلت، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية واللجنة المشرفة على استقبال وتحميل المساعدات، جهودها لتأمين أكبر كمية من المواد الغذائية والطبية والمساعدات العينية إلى أبناء غزة، من خلال 19 حملة نفذتها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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