المستشار الألماني يطالب إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فوراً

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المستشار الألماني يطالب إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فوراً
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإدخال المساعدات الإنسانية إلى "السكان المدنيين المتضوّرين جوعاً" في غزة بشكل عاجل.
ووفقاً لبيان صادر عن مكتبه اليوم الأحد، شدد ميرتس على أن هذه المساعدات "يجب أن تصل إلى السكان المدنيين بسرعة وأمان وبكميات كافية"، معرباً عن "قلقه البالغ" إزاء الوضع الإنساني "الكارثي" في قطاع غزة.
وأكد أن "الإجراءات التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية يجب أن تتبعها تدابير جديدة وملموسة بشكل سريع"، وذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، "تعليقاً تكتيكياً" يومياً لعملياته العسكرية في مناطق عدة في قطاع غزة، لتأمين ممرات إنسانية لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لإدخال وتوزيع الأغذية والأدوية إلى سكان القطاع.
ووفقاً لبيان صادر عن مكتبه اليوم الأحد، شدد ميرتس على أن هذه المساعدات "يجب أن تصل إلى السكان المدنيين بسرعة وأمان وبكميات كافية"، معرباً عن "قلقه البالغ" إزاء الوضع الإنساني "الكارثي" في قطاع غزة.
وأكد أن "الإجراءات التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية يجب أن تتبعها تدابير جديدة وملموسة بشكل سريع"، وذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، "تعليقاً تكتيكياً" يومياً لعملياته العسكرية في مناطق عدة في قطاع غزة، لتأمين ممرات إنسانية لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لإدخال وتوزيع الأغذية والأدوية إلى سكان القطاع.
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المستشار الألماني يطالب إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فوراً