  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد مجددا باغتيال المرشد الأعلى الإيراني

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد مجددا باغتيال المرشد الأعلى الإيراني

2025-07-27 03:10:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، باغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قائلا "سنصل إليك شخصيا".
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن كاتس قوله خلال زيارته قاعدة رامون الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي يوم الأحد: "أريد أن أوجّه رسالة واضحة إلى الديكتاتور خامنئي.. إذا واصلتم تهديد إسرائيل فستصل يدنا الطويلة إلى إيران مجددا وبقوة أكبر، وهذه المرة ستطالكم شخصيا".


وأكد كاتس: "لا تهددونا وإلا ستتعرضون للأذى".


من جهة أخرى، أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي بطواقم الطائرات المقاتلة في قاعدة رامون الجوية وذلك بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.


وصرح الوزير: "شكرا لكم على العمل الرائع الذي أنجزتموه في عملية الأسد الصاعد، عندما فتحتم الأجواء أمام طهران، ووجهتم ضربات متكررة إلى رأس الأخطبوط الإيراني، وأبعدتم تهديدات الإبادة".


وسبق لكاتس أن هدد خامنئي يوم 17 يونيو بالموت، محذرا إياه من أنه "قد ينتهي به المطاف مثل صدام حسين" حسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.


كما قال كاتس في 10 يوليو، إن ذراع إسرائيل الطويلة قادرة "على ضرب أي مكان في إيران، من طهران إلى أصفهان إلى تبريز".


وأضاف أنه "لا ملاذ للمسؤولين الإيرانيين الذين يلحقون الضرر بإسرائيل، للاختباء".


وأشار كاتس مساء الثلاثاء الماضي إلى أن إسرائيل قد تدرس استئناف حملتها ضد إيران، وذلك خلال تقييم للوضع مع كبار القادة العسكريين.

RT

MENAFN27072025000208011052ID1109848835

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث