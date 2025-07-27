وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد مجددا باغتيال المرشد الأعلى الإيراني

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد مجددا باغتيال المرشد الأعلى الإيراني
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن كاتس قوله خلال زيارته قاعدة رامون الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي يوم الأحد: "أريد أن أوجّه رسالة واضحة إلى الديكتاتور خامنئي.. إذا واصلتم تهديد إسرائيل فستصل يدنا الطويلة إلى إيران مجددا وبقوة أكبر، وهذه المرة ستطالكم شخصيا".
وأكد كاتس: "لا تهددونا وإلا ستتعرضون للأذى".
من جهة أخرى، أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي بطواقم الطائرات المقاتلة في قاعدة رامون الجوية وذلك بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وصرح الوزير: "شكرا لكم على العمل الرائع الذي أنجزتموه في عملية الأسد الصاعد، عندما فتحتم الأجواء أمام طهران، ووجهتم ضربات متكررة إلى رأس الأخطبوط الإيراني، وأبعدتم تهديدات الإبادة".
وسبق لكاتس أن هدد خامنئي يوم 17 يونيو بالموت، محذرا إياه من أنه "قد ينتهي به المطاف مثل صدام حسين" حسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.
كما قال كاتس في 10 يوليو، إن ذراع إسرائيل الطويلة قادرة "على ضرب أي مكان في إيران، من طهران إلى أصفهان إلى تبريز".
وأضاف أنه "لا ملاذ للمسؤولين الإيرانيين الذين يلحقون الضرر بإسرائيل، للاختباء".
وأشار كاتس مساء الثلاثاء الماضي إلى أن إسرائيل قد تدرس استئناف حملتها ضد إيران، وذلك خلال تقييم للوضع مع كبار القادة العسكريين.
RT
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