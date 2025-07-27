وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد مجددا باغتيال المرشد الأعلى الإيراني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، باغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قائلا "سنصل إليك شخصيا".ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن كاتس قوله خلال زيارته قاعدة رامون الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي يوم الأحد: "أريد أن أوجّه رسالة واضحة إلى الديكتاتور خامنئي.. إذا واصلتم تهديد إسرائيل فستصل يدنا الطويلة إلى إيران مجددا وبقوة أكبر، وهذه المرة ستطالكم شخصيا".



وأكد كاتس: "لا تهددونا وإلا ستتعرضون للأذى".



من جهة أخرى، أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي بطواقم الطائرات المقاتلة في قاعدة رامون الجوية وذلك بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وصرح الوزير: "شكرا لكم على العمل الرائع الذي أنجزتموه في عملية الأسد الصاعد، عندما فتحتم الأجواء أمام طهران، ووجهتم ضربات متكررة إلى رأس الأخطبوط الإيراني، وأبعدتم تهديدات الإبادة".



وسبق لكاتس أن هدد خامنئي يوم 17 يونيو بالموت، محذرا إياه من أنه "قد ينتهي به المطاف مثل صدام حسين" حسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.



كما قال كاتس في 10 يوليو، إن ذراع إسرائيل الطويلة قادرة "على ضرب أي مكان في إيران، من طهران إلى أصفهان إلى تبريز".



وأضاف أنه "لا ملاذ للمسؤولين الإيرانيين الذين يلحقون الضرر بإسرائيل، للاختباء".



وأشار كاتس مساء الثلاثاء الماضي إلى أن إسرائيل قد تدرس استئناف حملتها ضد إيران، وذلك خلال تقييم للوضع مع كبار القادة العسكريين.

RT