قَتَل زوجته ودفن ضحاياه تحت البلاط.. الإعدام شنقاً لسفّاح المعمورة في مصر

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قَتَل زوجته ودفن ضحاياه تحت البلاط.. الإعدام شنقاً لسفّاح المعمورة في مصر
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، شمال مصر، حكماً بالإعدام شنقاً على المتهم نصر الدين السيد، المعروف إعلامياً بـ"سفّاح المعمورة"، بعد إدانته بارتكاب ثلاث جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار.
وجاء الحكم بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية الذي أيّد تنفيذ عقوبة الإعدام، وسط حضور أمني مشدّد وتفاعل واسع من أسر الضحايا والرأي العام.
ووصل المتهم صباح اليوم إلى محكمة جنايات الإسكندرية تحت حراسة أمنية مشددة لحضور جلسة النطق بالحكم، وبعد استعراض الأدلة ومرافعة النيابة التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبات، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقاً، وهو الحكم الذي لاقى ترحيباً من أسر الضحايا الحاضرين في الجلسة.
وكانت قضية "سفاح المعمورة" قد أثارت صدمة كبيرة في مصر، بعد أن اتُهم نصر الدين السيد، وهو محامٍ، بقتل ثلاثة أشخاص من بينهم زوجته، ودفن جثثهم تحت بلاط مسكنه في منطقة المعمورة بمحافظة الإسكندرية.
وانطلقت خيوط القضية عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات باختفاء عدد من الأشخاص، ما قاد إلى الكشف عن الجرائم، ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة، استغل المتهم صفته كمحامٍ لخداع ضحاياه، مستخدماً أساليب التحايل والإكراه لتسهيل جرائم السرقة والقتل.
وخلال المحاكمة، التي عُقدت تحت رقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثانٍ، قدمت النيابة العامة مرافعة وصفت المتهم بأنه "احترف القانون ليستخدمه أداة للجريمة"، مشيرة إلى خيانته لأمانة مهنته واستغلاله ثقة ضحاياه، بمن فيهم زوجته التي قتلها عمداً.
وأكد تقرير مستشفى العباسية للصحة النفسية، الذي أودع فيه المتهم لمدة 15 يوماً، تمتعه بكامل قواه العقلية ومسؤوليته الكاملة عن أفعاله، ما مهد لإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية في حزيران 2025.
وكشفت التحقيقات عن تفاصيل مروعة، حيث أقر المتهم في بعض الجلسات بأن أشخاصاً آخرين كانوا على علم بالجرائم، مدعياً أن شاهدة في القضية كانت تمتلك مفتاح الشقة التي استخدمها لإخفاء الجثث، غير أن النيابة أكدت أن هذه الادعاءات محاولة للتضليل، مشيرة إلى أن المتهم يتسم بالكذب والمراوغة، إلى جانب تعاطيه للممنوعات.
روسيا اليوم
وجاء الحكم بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية الذي أيّد تنفيذ عقوبة الإعدام، وسط حضور أمني مشدّد وتفاعل واسع من أسر الضحايا والرأي العام.
ووصل المتهم صباح اليوم إلى محكمة جنايات الإسكندرية تحت حراسة أمنية مشددة لحضور جلسة النطق بالحكم، وبعد استعراض الأدلة ومرافعة النيابة التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبات، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقاً، وهو الحكم الذي لاقى ترحيباً من أسر الضحايا الحاضرين في الجلسة.
وكانت قضية "سفاح المعمورة" قد أثارت صدمة كبيرة في مصر، بعد أن اتُهم نصر الدين السيد، وهو محامٍ، بقتل ثلاثة أشخاص من بينهم زوجته، ودفن جثثهم تحت بلاط مسكنه في منطقة المعمورة بمحافظة الإسكندرية.
وانطلقت خيوط القضية عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات باختفاء عدد من الأشخاص، ما قاد إلى الكشف عن الجرائم، ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة، استغل المتهم صفته كمحامٍ لخداع ضحاياه، مستخدماً أساليب التحايل والإكراه لتسهيل جرائم السرقة والقتل.
وخلال المحاكمة، التي عُقدت تحت رقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثانٍ، قدمت النيابة العامة مرافعة وصفت المتهم بأنه "احترف القانون ليستخدمه أداة للجريمة"، مشيرة إلى خيانته لأمانة مهنته واستغلاله ثقة ضحاياه، بمن فيهم زوجته التي قتلها عمداً.
وأكد تقرير مستشفى العباسية للصحة النفسية، الذي أودع فيه المتهم لمدة 15 يوماً، تمتعه بكامل قواه العقلية ومسؤوليته الكاملة عن أفعاله، ما مهد لإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية في حزيران 2025.
وكشفت التحقيقات عن تفاصيل مروعة، حيث أقر المتهم في بعض الجلسات بأن أشخاصاً آخرين كانوا على علم بالجرائم، مدعياً أن شاهدة في القضية كانت تمتلك مفتاح الشقة التي استخدمها لإخفاء الجثث، غير أن النيابة أكدت أن هذه الادعاءات محاولة للتضليل، مشيرة إلى أن المتهم يتسم بالكذب والمراوغة، إلى جانب تعاطيه للممنوعات.
روسيا اليوم
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