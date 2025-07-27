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قَتَل زوجته ودفن ضحاياه تحت البلاط.. الإعدام شنقاً لسفّاح المعمورة في مصر

قَتَل زوجته ودفن ضحاياه تحت البلاط.. الإعدام شنقاً لسفّاح المعمورة في مصر

2025-07-27 03:10:20
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، شمال مصر، حكماً بالإعدام شنقاً على المتهم نصر الدين السيد، المعروف إعلامياً بـ"سفّاح المعمورة"، بعد إدانته بارتكاب ثلاث جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار.
وجاء الحكم بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية الذي أيّد تنفيذ عقوبة الإعدام، وسط حضور أمني مشدّد وتفاعل واسع من أسر الضحايا والرأي العام.
ووصل المتهم صباح اليوم إلى محكمة جنايات الإسكندرية تحت حراسة أمنية مشددة لحضور جلسة النطق بالحكم، وبعد استعراض الأدلة ومرافعة النيابة التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبات، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقاً، وهو الحكم الذي لاقى ترحيباً من أسر الضحايا الحاضرين في الجلسة.
وكانت قضية "سفاح المعمورة" قد أثارت صدمة كبيرة في مصر، بعد أن اتُهم نصر الدين السيد، وهو محامٍ، بقتل ثلاثة أشخاص من بينهم زوجته، ودفن جثثهم تحت بلاط مسكنه في منطقة المعمورة بمحافظة الإسكندرية.
وانطلقت خيوط القضية عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات باختفاء عدد من الأشخاص، ما قاد إلى الكشف عن الجرائم، ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة، استغل المتهم صفته كمحامٍ لخداع ضحاياه، مستخدماً أساليب التحايل والإكراه لتسهيل جرائم السرقة والقتل.
وخلال المحاكمة، التي عُقدت تحت رقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثانٍ، قدمت النيابة العامة مرافعة وصفت المتهم بأنه "احترف القانون ليستخدمه أداة للجريمة"، مشيرة إلى خيانته لأمانة مهنته واستغلاله ثقة ضحاياه، بمن فيهم زوجته التي قتلها عمداً.
وأكد تقرير مستشفى العباسية للصحة النفسية، الذي أودع فيه المتهم لمدة 15 يوماً، تمتعه بكامل قواه العقلية ومسؤوليته الكاملة عن أفعاله، ما مهد لإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية في حزيران 2025.
وكشفت التحقيقات عن تفاصيل مروعة، حيث أقر المتهم في بعض الجلسات بأن أشخاصاً آخرين كانوا على علم بالجرائم، مدعياً أن شاهدة في القضية كانت تمتلك مفتاح الشقة التي استخدمها لإخفاء الجثث، غير أن النيابة أكدت أن هذه الادعاءات محاولة للتضليل، مشيرة إلى أن المتهم يتسم بالكذب والمراوغة، إلى جانب تعاطيه للممنوعات.
روسيا اليوم


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