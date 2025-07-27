مناقشة الوضع المائي في المفرق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناقش محافظ المفرق فراس أبو الغنم خلال اجتماع عقد اليوم الأحد في دار المحافظة مع رئيس هيئة مديري شركة مياه اليرموك الدكتور أسامة المحيسن و مدير عام الشركة المهندس محمد العمايرة ومدير إدارة مياه المفرق المهندس عيد أبو عابد ومعنيين الوضع المائي في المحافظة.



وكشف المحيسن خلال الاجتماع عن توجه الشركة لاستئجار آبار جديدة وإعادة تأهيل الآبار العاملة لزيادة كميات الضخ وتطبيق برنامج التوزيع بعدالة بين المواطنين.



وأكد أهمية متابعة شكاوى المواطنين والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل الخدمات، مثمنا الدعم الذي يوليه محافظ المفرق والحكام الإداريين لخدمة المواطنين في محافظات الشمال.



من جانبه أشاد أبو الغنم بالدور الكبير الذي تقوم به شركة مياه اليرموك لخدمة المواطنين، داعيا إلى تفهم النقص بكميات المياه خلال الصيف الحالي في ظل تدني كميات المياه المنتجة من مصادرها وزيادة الطلب عليها ما يستوجب الحرص على كل قطرة وعدم إهدارها وتقنين استخداماتها .



وأكد أبو الغنم ضرورة حصول كل منطقة على حقها بعدالة من خلال الالتزام ببرنامج التوزيع المعتمد.