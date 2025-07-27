مناقشة الوضع المائي في المفرق

مناقشة الوضع المائي في المفرق
وكشف المحيسن خلال الاجتماع عن توجه الشركة لاستئجار آبار جديدة وإعادة تأهيل الآبار العاملة لزيادة كميات الضخ وتطبيق برنامج التوزيع بعدالة بين المواطنين.
وأكد أهمية متابعة شكاوى المواطنين والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل الخدمات، مثمنا الدعم الذي يوليه محافظ المفرق والحكام الإداريين لخدمة المواطنين في محافظات الشمال.
من جانبه أشاد أبو الغنم بالدور الكبير الذي تقوم به شركة مياه اليرموك لخدمة المواطنين، داعيا إلى تفهم النقص بكميات المياه خلال الصيف الحالي في ظل تدني كميات المياه المنتجة من مصادرها وزيادة الطلب عليها ما يستوجب الحرص على كل قطرة وعدم إهدارها وتقنين استخداماتها .
وأكد أبو الغنم ضرورة حصول كل منطقة على حقها بعدالة من خلال الالتزام ببرنامج التوزيع المعتمد.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الاحتلال يفرج عن الدفعة الأولى من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار
الكشف عن مشروع "روضة السدر" على 8.5 ملايين قدم مربع
مقتل 3 أشخاص في رالي سيارات بفرنسا
هجوم إلكتروني يعطل بث مباراة برشلونة فى اليابان
بني مصطفى: التنمية الاجتماعية تولي برامج التمكين أهمية كبيرة
المستشار الألماني يطالب إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فوراً