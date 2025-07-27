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الاحتلال يصادق على 3 مخططات كبيرة لتوسعة مستوطنة معاليه أدوميم

الاحتلال يصادق على 3 مخططات كبيرة لتوسعة مستوطنة معاليه أدوميم

2025-07-27 03:10:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مصادقة سلطات الاحتلال على ثلاثة مخططات كبيرة تخص مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق القدس المحتلة.
وقال رئيس الهيئة، الوزير مؤيد شعبان، إن المخططات الكبيرة التي صُودق عليها مؤخرًا تهدف إلى إحداث تواصل جغرافي بين المستوطنة والمنطقة الصناعية "ميشور أدوميم"، مما يعزل المزيد من المساحات الجغرافية بين الموقعين الاستيطانيين.
وأضاف شعبان أن هذه المخططات جرت عملية إيداعها لصالح المصادقة أواخر عام 2024، ليتم المصادقة عليها هذه الأيام، في نية باتت واضحة في إطار سباق الزمن من أجل فرض الوقائع على الأرض، لا سيما في محيط القدس الشريف، مما يضاعف من عملية عزلها وحصارها من خلال العديد من الإجراءات الاستيطانية التي تستهدفها.
وبيّن شعبان أنه عند مراجعة الخرائط والوثائق المرفقة مع هذه المخططات، تبين أن المخططات الثلاثة المحددة باللون الأحمر في الخارطة المرفقة تتحد بشكل تكاملي لتُحدث تواصلاً جغرافيًا بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والمنطقة الصناعية "ميشور أدوميم" إلى الشرق من المستوطنة والمشار إليها باللون الأصفر في الخارطة.
وأشار إلى أن المخططات الثلاثة جاءت على النحو التالي:
أولًا: المخطط الهيكلي الذي يحمل الرقم "יוש/ 1/ 59/ 7/ 1/ 420"، ويهدف لبناء ما مجموعه 1113 وحدة استعمارية جديدة على مساحة تُقدَّر بـ 1307 دونمات من أراضي المواطنين.
ثانيًا: المخطط الذي يحمل الرقم "יוש/ 2/ 59/ 7/ 1/ 420"، ويهدف لبناء 944 وحدة استعمارية على مساحة تُقدَّر بـ 680 دونمًا، ويتحد مع المخطط الأول.
ثالثًا: المخطط الذي يهدف لبناء 1108 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تُقدَّر بـ 486 دونمًا، ويتحد مع المخططين السابقين بهدف إحداث عملية تواصل جغرافي بين مستوطنتي "معاليه أدوميم" و"ميشور أدوميم"، المقامتين على أراضي الفلسطينيين بين محافظتي القدس وأريحا والأغوار.
وأوضح أن هذه المخططات تتضمن بناء حي استيطاني جديد، إضافة إلى شبكة طرق جديدة تعزز القبضة على الشارع الرئيس، مما يعزل تجمعات بير المسكوب وسنيسل والتجمعات الأخرى عن التجمعات الواقعة إلى الغرب من المستوطنة وعن الشارع تمامًا، كما هو موضح في الخارطة.
وأضاف شعبان أن الاحتلال قدَّم خلال عام 2024 ما مجموعه 21 مخططًا هيكليًا تخص مستوطنات خارج حدود بلدية القدس، في حين قدَّم في النصف الأول من عام 2025 نحو 28 مخططًا هيكليًا للمنطقة الجغرافية ذاتها، في إطار الاستهداف الكبير والمكثف وغير المسبوق لهذه المنطقة.

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